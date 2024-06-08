انطلاقة آسيوية «ذهبية» لأصحاب همم دراجات الإمارات

سجل منتخب الدراجات انطلاقة نموذجية في بطولة آسيا لأصحاب الهمم المقامة حالياً بمدينة ألماتي في كازاخستان، بعد فوزه بخمس ميداليات (ذهبيتان وفضيتان وبرونزية) في سباقات مختلفة بالبطولة في ظل منافسة قوية مع أبطال القارة.

ويمثل المنتخب الوطني اللاعبون: عايض الأحبابي، أحمد البدواوي، عبدالله البلوشي، سعيد الظاهري، سالم الجنيبي، سلامة الخاطري، إلى جانب إداري البعثة ظافر المرقب، والمدرب محمد المروي.

وحصدت البطلة سلامة الخاطري الميدالية الذهبية في مسابقة فئة (C5) لفئة الإناث، وتقلد عايض الأحبابي ذهبية فئة (H3) للرجال، ونال أحمد البدواوي فضية فئة (C5) للرجال، وهي الفئة ذاتها التي حقق فيها اللاعب عبدالله البلوشي المركز الرابع.

كما حصل لاعب المنتخب الوطني سالم الجنيبي على الميدالية الفضية لسباق فئة (C3)، بينما حصل سعيد الظاهري على برونزية فئة (H4).

وبهذه النتائج يكون المنتخب الوطني قد حقق إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل رياضات أصحاب الهمم بشكل عام وللدراجات على وجه الخصوص، بصعود لاعبي المنتخب إلى منصة التتويج في كل المنافسات التي شارك فيها الأبطال من أصحاب الهمم في أرفع المنافسات الآسيوية للعبة.