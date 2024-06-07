«الزعيم» عينه على الفوز الـ 15 أمام البطائح

يستقبل فريق العين الساعة 18:20 مساء اليوم، ضيفه البطائح ضمن مباراة مؤجلة عن الجولة الـ25 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وتعد المباراة ختام الموسم الحالي، وهو لقاء يسدل به العين الستار على موسم استثنائي، استعاد فيه «الزعيم» مكانته القارية بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا الشهر الماضي، بينما خرج من الموسم المحلي خالي الوفاض. ويأمل العين أن يحقق الفوز الـ15، لينهي الموسم بـ48 نقطة في المركز الثالث.

وكان من المقرر أن تقام المواجهة يوم 25 مايو الماضي، لكن جرى تأجيلها لتزامن موعدها مع نهائي البطولة الآسيوية بين العين وضيفه يوكوهاما الياباني، وعلى أثر ذلك قررت رابطة المحترفين إقامتها بعد 48 ساعة فقط من موعد لقاء العين أمام فريق الإمارات الذي أقيم أول من أمس، وانتهى لمصلحة «الزعيم» بنتيجة 3-2.

ويراهن العين في المباراة على الوقوف على قدرات عدد من اللاعبين الذين لم يحظوا بفرصة المشاركة أساسيين في مباريات سابقة، وهو ما حصل في لقاء «الصقور»، ويتوقع أن يتكرر بشكل كبير اليوم.

في المقابل، ستكون زيارة فريق البطائح إلى ملعب العين مختلفة هذه المرة، كون «الراقي» ضمن البقاء في «المحترفين»، بعد أن جمع رصيداً تاريخياً من النقاط بلغ 34، وهو في المركز التاسع، بخلاف زيارته في النسخة الماضية في الجولة الأخيرة حينما عاش وقتها لاعبوه كابوساً في سبيل تجنب الهبوط، إذ خسروا من العين 2-5، لكنهم استفادوا من تعادل منافسه المباشر على الهبوط فريق دبا أمام الظفرة 1-1.



