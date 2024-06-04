رياضة محلية في صور





حقق الإنجليزي لوري كانتر أول ألقابه في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي»، عقب فوزه بالبطولة الأوروبية المفتوحة، التي اختتمت، أول من أمس، في مدينة هامبورغ الألمانية.

تُوّج نادي الشارقة، للمرة السابعة توالياً، بطلاً لكأس الإمارات للتايكواندو للفرق، التي استضافها نادي الشارقة، وحصد تايكواندو الملك المركز الأول لفئة الرجال والشباب والناشئين، في حين حصلت فئة الناشئات والآنسات على المركز الثاني في مسابقات السيدات.

شهد كورنيش الشارقة الجديد بالحيرة، أول من أمس، الجولة الجماعية للدرّاجات التي أقامها مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 1100 رياضي، بمناسبة اليوم العالمي للدرّاجات الهوائية، وبحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات منصور بوعصيبة، والأمين العام ياسر الدوخي.

حققت نجمة فريق أبوظبي للشراع الحديث، مروة الحمادي، فضية ووصافة فئة الفتيات لمنافسات «الإلكا 4»، ضمن منافسات بطولة بوشار بوكا للشراع الحديث التي أقيمت في بولندا، بمشاركة 287 بحاراً، فيما حلَّ عبدالله المرزوقي في المركز الـ11.

أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أمس، مشاركة المنتخب الأول في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها سلطنة عُمان في الفترة من السابع إلى الـ12 من أكتوبر المقبل، ويخوض المنتخب معسكر إعداد بإمارة الفجيرة في أغسطس المقبل.