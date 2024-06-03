أحمد بن راشد: موسم الوصل قصة نجاح ستظل محفورة في ذاكرة الكرة الإماراتية

أعرب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، عن فخره واعتزازه بحصد نادي الوصل الثنائية الذهبية «دوري أدنوك للمحترفين» و«كأس صاحب السمو رئيس الدولة» معلناً عودته إلى منصات التتويج بعد غياب 17 عاماً وأكد أن هذا الإنجاز التاريخي، جاء ثمرة عمل دؤوب وتعاون جماعي، ويُبشر بعصر جديد من البطولات والإنجازات التي تليق بعراقة الوصل.

وشدد سموه في تصريحات له بهذه المناسبة على أن موسم الوصل قصة نجاح ستظل محفورة في تاريخ الكرة الإماراتية، تعكس إصرار وعزيمة الوصل وقدرته على تحقيق الإنجازات وتجاوز التحديات، وقال: «هذا الإنجاز ليس مجرد عودة لمنصات التتويج فحسب، بل شهادة على العمل الجاد والروح الرياضية التي تميز بها الوصل.. وأود أن أعبر عن شكري للاعبين على أدائهم المتميز طوال الموسم، وللجهاز الفني على كفاءته العالية، ولمجلس الإدارة على متابعته الدائمة».

وتوجه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بالشكر أيضا لجمهور الوصل الوفي، الذي كان بمثابة القلب النابض للفريق وكان له دور محوري في تحفيز اللاعبين ومساندتهم طوال الموسم، مؤكدًا أن العلاقة بين النادي وجماهيره علاقة استثنائية قائمة على الحب والوفاء وأن هذا الإنجاز ثمرة التلاحم الفريد بين الفريق وجماهيره الوفية التي صنعت الفارق، وأعاد الوصل إلى منصات التتويج، ليؤكد أن قوة الفريق تنبع من قوة وثقة جماهيره.

وأهدى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم هذا الإنجاز إلى جمهور الوصل الذي صبر طوال السنوات الماضية مشيراً إلى أن فرحة الفوز بثنائية الوصل لا توصف.

وقال سمو الشيخ أحمد بن راشد مكتوم: «يمثل هذا الإنجاز بداية لمرحلة جديدة من النجاحات، ونحن على ثقة بأن نادي الوصل سيحافظ على هذا المستوى المتميز، وسيواصل تحقيق المزيد من البطولات المحلية والإقليمية والعالمية التي تليق باسمه وتاريخه العريق.. لقد أثبت الوصل أنه فريق كبير قادر على تحقيق الإنجازات، وأن الروح الرياضية للاعبين هي سر تفوقهم وتميزهم».

وأشاد سموه بالمنافسة القوية التي شهدها الموسم الكروي، مؤكدًا أن جميع الفرق قدمت أداءً مشرفًا يليق بسمعة الكرة الإماراتية، وتقدم بالشكر لاتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين على جهودهما في تنظيم هذا الموسم المتميز، ودورهما في تطوير كرة القدم الإماراتية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وقدّم فريق الوصل أداءً استثنائياً في جميع البطولات، وتصدّر الدوري مبكراً، وقدّم عروضاً قوية في كأس رئيس الدولة، وتوّج جهوده بحصد اللقبين، ليؤكد عودته القوية إلى منصات التتويج.