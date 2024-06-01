منتخب البرازيل للطائرة يستعد لأولمبياد باريس في دبي

تواصل دبي استقطاب المزيد من المعسكرات التدريبية الرياضية للفرق والمنتخبات الدولية وكبار النجوم في مختلف الألعاب الرياضية الأولمبية المتنوّعة، حيث أصبحت مركزاً دائماً ومفضلاً لإقامة الفرق من مختلف دول العالم. ومن ذلك، اختيار منتخب البرازيل الأول للكرة الطائرة دبي لإقامة معسكره التدريبي الدولي استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والدوري العالمي في اليابان. وأقيمت تدريبات البرازيل في ناديي النصر و(ضباط شرطة دبي).

ويُعد البرازيل من أبرز المنتخبات العالمية في الطائرة، وجاء اختياره لدبي لتوافر المرافق الرياضية عالمية المستوى، وكذلك المنشآت السياحية وجودة الحياة التي تُشكل نقطة استقطاب وجذب للنجوم في جميع الرياضات العالمية. ويحتل المنتخب البرازيلي الترتيب الخامس على مستوى العالم، وفق آخر تصنيف للاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وهو حاصل على ست ميداليات أولمبية، منها ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات، كما فاز بألقاب ثلاث بطولات عالم، وألقاب عدة أخرى.

ويواصل مجلس دبي الرياضي التعاون مع مختلف المؤسسات من داخل الدولة وخارجها ومع المنظمين لتسهيل حضور الفرق والرياضيين العالميين، والدخول في معسكرات تدريبية التي أصبحت مصدراً مهماً لمساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي بفضل النمو الكبير والمستمر لعدد الفرق والمنتخبات، التي تتخذ من دبي مقراً لمعسكراتها.

وأصبحت دبي محطة أساسية في عالم الكرة الطائرة، حيث شارك عدد من فرق النخبة الأوروبية في النسخة الأخيرة لدورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً، كما استضافت دبي أيضاً اختبارات الاتحاد الكوري الجنوبي بمشاركة نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم من السيدات والرجال، الذين اختار خبراء الاتحاد الكوري الجنوبي عدداً منهم للانضمام إلى الأندية الكورية لدوري المحترفين.

• «البرازيل» سبق له الفوز بـ6 ميداليات في الألعاب الأولمبية.