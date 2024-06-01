من الملاعب

قرار

قرر مدرب أجنبي العودة إلى تدريب فريق قاده سابقاً في دوري أدنوك للمحترفين، من دون أن يضع اشتراطات مالية كبيرة، وذلك عرفاناً منه بالمعاملة الجيدة التي حظي بها حين درّب الفريق من قبل.

ميزانية

أبدى مدرب سابق لأحد أندية دوري الدرجة الأولى استغرابه من الانتقاد الموجّه إليه من قِبل إداري في النادي، إذ اتهم المدرب بأنه استنزف ميزانية النادي بتعاقدات غير مجدية.

استقالة

طالب رياضيون بالبحث عن الأسباب التي دفعت مدربيْن مواطنين إلى تقديم استقالتيهما من قيادة فريقيهما في دوري «الهواة»، قبل جولات قليلة من نهاية الموسم، داعين إلى الاهتمام بالمواهب التدريبية وتوفير الدعم لها.

مفاوضات

استغرب مدرب لفريق في دوري أدنوك للمحترفين من دخول ناديه في مفاوضات مع مدرب جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، على الرغم من أن الفريق لاتزال تنتظره مباراة مصيرية في الدوري.

الصعود

شدد إداري في أحد أندية «الهواة» على أن المنافسة مستقبلاً على الصعود إلى «المحترفين»، تستوجب أولاً التعاقد مع مدرب محترف وصاحب تجربة ناجحة، مشيراً إلى أن إدارة النادي قررت السير في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

استطلاع

وجّهت إدارة أحد أندية «المحترفين» قسم الإعلام لديها إلى استطلاع آراء مشجعي النادي بشأن هوية المدرب الجديد الذي ينوي النادي التعاقد معه، وذلك بغرض إشراكهم في القرار.

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