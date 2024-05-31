قرعة دوري أبطال آسيا لكرة السلة تسحب اليوم

تسحب عند الساعة الـ10 من صباح اليوم في مقر مجلس دبي الرياضي، قرعة دوري أبطال آسيا لكرة السلة، حيث من المقرر أن يستضيفها نادي شباب الأهلي في دبي من التاسع إلى الـ15 من يونيو المقبل، بمشاركة أقوى ثمانية أندية في القارة.

والأندية المشاركة هي: شباب الأهلي بصفته المستضيف، هيروشيما دراجونفليس بطل اليابان، جونجو كي سي سي اجيس بطل كوريا الجنوبية، لياونينغ فلاينغ ليباردز بطل الصين، بيليتا جايا من إندونيسيا، إن اس ماتريكس ديرو من ماليزيا، إضافة إلى الفريقين المتأهلين من دوري غرب آسيا (فاينل 8).

وكان المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا قد وقع اتفاقية استضافة البطولة مع شباب الأهلي خلال مؤتمر صحافي عقد، أخيراً، في دبي.

يذكر أن نادي شباب الأهلي حصد لقب دوري كرة السلة الإماراتي هذا الموسم، كما نال لقب كأس الاتحاد، ويعد من أقوى أندية السلة على الصعيد المحلي، ويمتلك رصيد إنجازات محلية وخارجية تتجاوز الـ50 لقباً في تاريخه، كما يضم عناصر متميّزة من اللاعبين المواطنين الذين يُعدّون نواة للمنتخب الوطني.

. شباب الأهلي حصد دوري كرة السلة الإماراتي وكأس الاتحاد، ويمتلك رصيد إنجازات محلية وخارجية يتجاوز الـ50 لقباً.