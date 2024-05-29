طفل تركي يُزاحم عباقرة العالم على لقب بطولة دبي الدولية للشطرنج

اختتمت الجولة الرابعة من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، بتقاسم أكثر من 5 لاعبين للصدارة في الفئة (A)، أبرزهم اللاعب التركي والاستاذ الدولي ياغيز كان صاحب الـ 13 عاماً، بعد تعادله مع الاستاذ الدولي الهندي أرونياك غوش. فيما شاركهما في الصدارة أيضاً، الاساتذة الدوليين الكبار وبرصيد ثلاث نقاط ونصف، وهم: المصنف الأول اللاعب الهندي راوناك سادهواني، ومواطنه سيتورمان، والأذري مرادلي الذي حقق فوزه أمام الاستاذ الدولي الإماراتي إبراهيم سلطان.

ويلتقي في الجولة الخامسة من البطولة، اللاعب الهندي سادهواني بالأذري مرادلي على الطاولة الأولى، فيما يحضر التركي الأصغر سنًا بين المتصدرين أمام الهندي سيتورمان، أما في الطاولة الثالثة فيلعب الهندي غوش أمام الصربي فيليمير ايفيتش صاحب النقاط الثلاثة الساعي للحاق بركب الصدارة.

وتستمر البطولة حتى الثاني من يونيو، وتقام بنادي دبي للشطرنج والثقافة على مدار تسعة أيام في الخامسة مساءً، باستثناء الجولة الختامية التي تقام يوم الأحد المقبل في العاشرة صباحاً. كما تقام البطولة بالنظام السويسري من 9 جولات، وزمن المباراة 90 دقيقة مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة. وتقدّر جوائز البطولة بحوالي 52 ألف دولار أميركي.