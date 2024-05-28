شباب الأهلي بطلاً لكأس تحت 19 سنة لكرة القدم

تُوج فريق شباب الأهلي ببطولة كأس الشباب تحت 19 سنة بعد تغلبه على فرق العين بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الإثنين على استاد بني ياس في الشامخة.

سجل هدف الفوز لشباب الأهلي اللاعب دريسا كوليبالي في الدقيقة 71.

وتوج فهد إسماعيل الحوسني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، الجهاز الفني والإداري ولاعبي شباب الأهلي بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.

واستهل شباب الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على الشارقة في الدور ربع النهائي بنتيجة (3 - 0)، وتخطى الوحدة في الدور نصف النهائي بنتيجة (1 - 2).