دبي تستضيف 40 فعالية رياضية في يونيو

تشهد دبي خلال شهر يونيو المقبل تنظيم أكثر من 40 فعالية رياضية متنوعة دولية ومحلية، تنافسية ومجتمعية، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتتوزع في مختلف مناطق دبي، وتشهد مشاركة واسعة من الرياضيين بجميع مستوياتهم الفنية والبدنية من المحترفين والهواة والإماراتيين والمقيمين من مختلف الجنسيات.

ويتصدر دوري أبطال آسيا لكرة السلة أبرز الفعاليات الدولية التي تقام الشهر المقبل، وتستضيف منافساته قاعة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي بمنطقة الممزر خلال الفترة من التاسع إلى الـ24 من يونيو، ويشارك فيها نادي شباب الأهلي إلى جانب ثمانية أندية من ماليزيا وإندونيسيا وكوريا، والفريقان المتأهلان من نهائي دوري غرب آسيا الممتاز لكرة السلة، كما تقام بطولة دو جيم الدولية للجمباز الإيقاعي يومي الثامن والتاسع من يونيو في مدرسة كولجيت الدولية بمنطقة أم سقيم 2، وتشارك فيها بطلات أولمبيات.

وتقام بطولة ملك الطاولة لمصارعة الذراعين الدولية يومي الأول والثاني في حديقة دبي للاستثمار، فيما تقام بطولة نايت شوت الدولية المفتوحة للبلياردو من 12 إلى 15 في فندق أرمادا بمنطقة البرشاء 1، وبطولة دانيستي الدولة للجمباز من 28 إلى 30 في مجمع حمدان الرياضي.