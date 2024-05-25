كم كان عمر لاعبي العين الحاليين عندما فاز "الزعيم" بـ"الآسيوية الأولى"؟

كتب على فريق العين لكرة القدم الانتظار لمدة 21 عاماً لتكرار انجاز التتويج بلقب دوري أبطال آسيا الذي كان قد حصده "الزعيم" في نسخة 2003 ورغم المحاولات المتكررة وخوض نهائي نسخة 2005 و2016 إلا أن "البنفسجي" خسرهمها على يد الاتحاد السعودي وتشونبوك الكوري الجنوبي، لكن الجيل الحالي من اللاعبين حقق ما عجز عنه نجوم الأمس وفي مقدمتهم عمر عبدالرحمن "عموري".

واللافت أن سنة 2003 التي رفع فيها قائد فريق العين وقتها، سالم جوهر الكأس فإن بعضاً من اللاعبين لم يكونوا قد قدموا إلى الحياة، بينما كان آخرون لا يزالون في فترة الرضاعة والبعض الأخر كان قد بدأ ممارسة كرة القدم كهواية فقط لكن كان الحلم الذي يجمعهم هو الصعود إلى منصات التتويج في المستقبل.

وترصد "الإمارات اليوم" أعمار اللاعبين الأساسيين في تشكيلة الفريق الحالية حينما كان "الزعيم" قد توج باللقب الأول في عام 2003:

خالد عيسى: 13 سنة

بندر الاحبابي: 12 سنة

لابا كودجو: 8 سنة

يونجو بارك: 9 سنوات

أحمد برمان: 9 سنوات

اليخاندرو كاكو: 8 سنوات

خالد العطاس: 6 سنوات

سفيان رحيمي: 6 سنوات

يحيى نادر: 4 سنوات

سعيد جمعة: 4 سنوات

خالد البلوشي: 4 سنوات

ايريك جورجنيتس: سنتان

كوامي اتوي: سنتان

ماتياس بالاسيوس: سنة

محمد عباس: سنة

عبدالكريم تراوري: لم يولد.