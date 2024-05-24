إيقاف نسخ كأس آسيا "تحت 23" غير المؤهلة إلى الأولمبياد

اعتمدت لجنة المسابقات في الاتحاد الأسيوي مجموعة من القرارات المهمة خلال الاجتماع الثالث للجنة الذي عقد اليوم في مدينة العين، برئاسة الدكتور تران كووك توان. وشارك محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الأسيوي، في الاجتماع، بجانب باقي الأعضاء.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع عزمها على مواصلة تطوير كرة القدم الآسيوية، بعدما صادقت على مجموعة من القرارات الرئيسة التي يبدأ تنفيذها هذا العام، حيثُ وافقت اللجنة على إيقاف نسخ بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي لا تكون مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية اعتباراً من عام 2030، وأن يتم تنظيم البطولة كل أربع سنوات اعتباراً من عام 2028.

ووافقت اللجنة أيضاً على اعتماد تغييرات لكأس آسيا تحت 17 عاماً، في ضوء زيادة عدد الفرق إلى 48 فريقاً، وتنظيم التصفيات والنهائيات بشكل سنوي، وعلى مبادئ نظام منافسات البطولة ذاتها اعتباراً من نسخة 2026. ومع إطلاق الهيكل الجديد لمسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي، والمكون من ثلاثة مستويات في وقت لاحق من هذا العام، وافقت اللجنة على تعليمات هذه البطولات لنسخة 2024-2025 الخاصة بدوري أبطال آسيا للنخبة ACL Elite، ودوري أبطال آسيا 2 ACL Two، ودوري التحدي الآسيوي ACGL، كما تم الاتفاق على متطلبات وأحكام المسابقات الثلاث، واعتماد إدماج سجلات وإحصائيات بطولات الأندية السابقة ضمن النظام الجديد.

كذلك صادقت اللجنة على روزنامة مسابقات الأندية في الموسم 2025-2026، وتم تكليف إدارة الاتحاد الآسيوي بعمل تعديلات عليها عند الضرورة، ويشار إلى أن قرارات اللجنة بحاجة لمصادقة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، حتى تدخل حيز التنفيذ.