الإمارات تستقطب 500 من «أذكياء العالم»

باتت الإمارات وجهة بارزة لاستقبال أفضل لاعبي العالم في الشطرنج «أذكياء العالم»، الذين يحرصون على المشاركة في البطولات التي تقام في الدولة، إذ تشهد خلال مايو الجاري إقامة بطولتين كبيرتين «دبي الدولية للشطرنج» و«الشارقة ماسترز للأساتذة»، اللتين ستشهدان مشاركة ما يقرب من 500 لاعب ولاعبة من المصنفين الأوائل على مستوى العالم، ينتمون إلى 88 دولة.

وتطورت البطولات الدولية لأذكياء الشطرنج التي أقيمت في الإمارات خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع قيمة الجوائز المالية واعتمادها رسمياً من قبل الاتحاد الدولي، ما شجع أفضل لاعبي العالم ولاعباته على المشاركة فيها، خاصة في ظل التنظيم المميز، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة على مستوى النتائج.

وأسهمت تلك البطولات في تحقيق كثير من الفوائد للعبة الشطرنج المحلية، ببروز العديد من اللاعبين واللاعبات، وانعكاس ذلك على نتائجهم في البطولات العربية والقارية والعالمية، في ظل تألق الفتى الذهبي سالم عبدالرحمن، واللاعبة الصاعدة روضة السركال.

وكانت بطولة الشارقة ماسترز انطلقت 14 مايو الجاري بمشاركة 300 لاعب ولاعبة، من بينهم 90 أستاذاً من حملة الألقاب الدولية والتصنيفات العالية، في دلالة واضحة على التطور الكبير الذي تشهده البطولة التي انطلقت قبل ستة أعوام، قبل أن ترتفع قيمة جوائزها المالية هذا العام إلى 65 ألف دولار.

وقال الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس اللجنة العليا المنظمة، إن البطولة في نسختها الحالية تعد واحدة من أهم البطولات على المستوى العالمي، لأنها تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار، بجانب اللاعبين الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم، وتمنح فرصة كبيرة للاعبي المنتخب وأندية الدولة للاحتكاك والاستفادة من الخبرات المشاركة في البطولة.

من جانبه، ينظم نادي دبي للشطرنج النسخة 24 من بطولته الدولية التي ستنطلق السبت المقبل، بمشاركة 200 لاعب يتنافسون على جوائز مالية تُقدر بـ50 ألف دولار، مُحافظة بذلك على كونها واحدة من أكبر وأشهر البطولات الدولية ذات السمعة المتميزة.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، نجيب محمد صالح، أن هناك تنسيقاً كاملاً بين أندية الدولة الشطرنجية بشأن البطولات الدولية التي تستضيفها بالتنسيق مع الاتحاد المحلي للعبة، لعدم التضارب، ولضمان الحفاظ على قوة البطولات، ما جعلها تتبوأ مكانة مهمة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة.

وقال صالح لـ«الإمارات اليوم»: «الأندية الشطرنجية نجحت من خلال هذه البطولات في تحقيق العديد من المكاسب، من بينها تطوير مستوى لاعبينا والكوادر الإدارية والفنية والتحكيمية، وأيضاً على مستوى الترويج لسياحة الإمارات، وما تملكه من مقومات كبيرة لجذب السياحة».