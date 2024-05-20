شباب الأهلي والنصر يضعان قدماً في نهائي «كأس السلة»

اقترب فريقا شباب الأهلي والنصر من التأهل للمباراة النهائية لمسابقة «كأس الإمارات» خاتمة موسم كرة السلة لمرحلة الرجال، عقب تحقيقهما، أول من أمس، الفوز في مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي، جاء لشباب الأهلي على حساب ضيفه الشارقة بنتيجة (77-73)، والنصر على حساب مضيفه الوصل (88-87).

وبات شباب الأهلي والنصر على بُعد خطوة واحدة من بلوغ النهائي، شريطة تكرارهما الفوز في موقعتي الإياب يوم غدٍ، فيما بات الشارقة والوصل مطالبين في الإياب برد الاعتبار، وتحقيق فوز بفارق نقاط أكبر من تلك التي خسر بها في موقعة الذهاب، لضمان انتزاع بطاقتي التأهل.

ونال شباب الأهلي الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثالث بواقع (20-13 و26-20)، فيما فشل الشارقة بالعودة بنتيجة المباراة، رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربعين الثاني والرابع بواقع (27-21 و13-10).

بدوره، حرم فارق النقطة فريق الوصل من القدرة على العودة بنتيجة المباراة، بعدما تمكن النصر من حسم الربعين الأول والثاني بواقع (26-22 و23-17) وإنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق 10 نقاط وبنتيجة (49-39)، خصوصاً أن الوصل كان الطرف الأفضل خلال مجريات الشوط الثاني، بعدما تمكن لاعبوه من نيل الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع بواقع (25-21 و23-18)، والتي لم تكن كافية له بإدراك التعادل.