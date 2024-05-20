أخبار سريعة..

العروبة يمدد عقد المدرب برونو

أعلن العروبة يوم أمس، في حسابه الرسمي على منصة «إكس» عن تجديد تعاقده مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي برونو بيريرا، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حصدها مع الفريق في الموسم الحالي.

وسيكون برونو مدرباً للعروبة في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أن حسم العروبة مبكراً الصعود ولقب دوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي. ويمتد عقد بيريرا الجديد حتى نهاية الموسم المقبل.

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