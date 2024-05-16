14 فعالية رياضية متنوعة في نهاية الأسبوع بدبي

تستضيف دبي 14 فعالية رياضية متنوعة بين التنافسية والمجتمعية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

ويتصدر سباق دبي للجري الثلجي قائمة الفعاليات الرياضية، حيث يقام 19 الجاري في قاعة سكي دبي الثلجية بمول الإمارات، كما تقام وتتواصل منافسات "بطولة دبي الصيفية المفتوحة لأكاديميات كرة القدم" حتى 16 يونيو المقبل ويشارك في البطولة أكثر من 9000 لاعب ولاعبة من أكثر من 90 جنسية.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات بطولة هاميلتون للسباحة، وسباق داسا أكواثون للسباحة يوم غد، وبطولة سبيدو للسباحة يومي السبت والأحد 18 و19 مايو، كما تتواصل منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للريشة الطائرة التي تقام في النادي الهندي بمنطقة عود ميثاء، ويقام سباق القفال للسفن الشراعية غدا، ويقام سباق دبي هاربور للجري الليلي في منطقة دبي هاربور، وتقام بطولة كأس الإمارات للجمباز. تقام بطولة المصارعة الحرة يوم السبت 18 مايو في مجمع فور بمنطقة القوز، وهذا إلى جانب بطولات عديدة أخرى.