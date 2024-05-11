كأس الوثبة للخيول في البرازيل اليوم

يستضيف مضمار «سيداد جارديم»، في نادي الجوكي كلوب في مدينة ساو باولو البرازيلية، اليوم، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز «جائزة بول جميل صليبا»، للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الـ16 لمهرجان «سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان».

ويجتذب كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1400 متر، ثماني مهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق على المضمار العشبي، تتصدرها «آر جي كاليفا» الفائزة في آخر مشاركة، وغريمتها «آر جي إيرا»، وجميع هذه الخيول بإشراف المدرب إي بيتروسنسكاي، فيما يدفع المدرب الكوينتانا بالخيول «أولمبيكا راش»، و«هولندا راش»، و«سيرافينا راش»، و«فلوريدا راش»، و«فيفانا راش»، و«أومارا راش».

ومنذ عام 2015، أصبحت البرازيل جزءاً من أجندة المهرجان العالمي للخيول العربية عندما نظم في أكتوبر السباق الأول لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للفرسان المتدربين (IFAHR) في أميركا الجنوبية، والتي شارك فيها 10 من الفرسان، وتطورت سباقات الخيول العربية بصورة كبيرة منذ ذلك الوقت.