دوري المقاتلين يوقع عقوداً حصرية مع الإماراتيان الحسيني والحوسني

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، اليوم، عن توقيع اثنين من أفضل مواهب الفنون القتالية المختلطة، في الإمارات هادي عمر الحسيني في وزن الذبابة، ويوسف الحوسني في وزن الريشة، لعقود حصرية متعددة القتال.

ويتنافس الحسيني والحوسني، في مباريات استعراضية خلال الموسم الافتتاحي لرابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل الانضمام إلى موسم العام المقبل، وذلك عبر الحدث الكبير الذي تستضيفه الرياض ويبث مباشرة غداً الجمعة على قناة MBC أكشن، ومنصة "شاهد".

وقال غوستافو فيرمينو، نائب رئيس عمليات المقاتلين، في رابطة المقاتلين المحترفين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "متحمسون لاستقبال اثنين من أبرز المواهب الإماراتية في رابطة المقاتلين المحترفين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف: "مهمة رابطة المقاتلين المحترفين هي العثور على أفضل المقاتلين في كل منطقة حول العالم. شراكتنا مع SRJ Sports سمحت لرابطة المقاتلين المحترفين بالتعاقد مع مقاتلين استثنائيين مثل الحسيني والحوسني، اللذين نعلم أن لديهما الإمكانات لأن يصبحا نجمين عالميين في هذه الرياضة".

وينضم عمر هادي الحسيني، الذي لم يهزم في بداية مسيرته، إلى رابطة المقاتلين المحترفين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بسجل احترافي يتضمن 5 انتصارات وتعادل واحد (5-0-1).

ويتدرب النجم السابق لفريق محاربي الإمارات، في أكاديمية الكيك بوكسينغ العالمية الشهيرة في سان خوسيه، كاليفورنيا، تحت إشراف خافيير مينديز، بجانب أبطال العالم إسلام ماخاتشف، وعثمان نورمحمدوف، وعمر نورمحمدوف.

من ناحية أخرى، ينضم يوسف الحوسني، إلى رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بسجل احترافي يتضمن 4 انتصارات وهزيمة واحدة (4-1).

ويعد صاحب الحزام البني في الجوجيتسو البرازيلي أحد المصارعين على مستوى النخبة، ويعتبر متخصصًا على مستوى عالٍ في فن القتال الأرضي، حيث حقق العديد من بطولات أبوظبي للجوجيتسو برو.

وخارج الحلبة، يتمتع الحوسني بمهارات تمثيلية متقنة، حيث ظهر في برنامج تلفزيوني مقتبس في الإمارات خلال شهر رمضان.

