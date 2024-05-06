الحمرية بطل سباق دبي للتجديف

تُوّج فريق نادي الحمرية بالمركز الأول في المجموع العام للميداليات في سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة الرابعة من بطولة الإمارات) الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وحقق السباق الذي جرت أحداثه على مياه جزر دبي، أول من أمس، وأُقيم بالتزامن مع كرنفال الرياضات البحرية الحديثة والأولمبية، نجاحاً كبيراً تمثّل في مشاركة كبيرة من فرق أندية الأكاديميات من بينها نادي الحمرية ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ونادي أبوظبي للتجديف وفريق شرطة دبي للتجديف وجامعة نيويورك - أبوظبي.

وسيطر فريق الحمرية على المراكز الأولى في كل الفئات التسع، وحصل نجوم المنتخب الوطني، الثلاثي حمد المطروشي وأحمد الحمادي ومبارك الياسي على المراكز الثلاثة الأولى على التوالي في فردي الرجال، والثنائي سارة الأجنف وبشرى إبراهيم على المركزين الأول والثاني في السيدات، فيما حصلت لاعبة نادي أبوظبي غوكسو أصلان على المركز الثالث. وواصل نادي الحمرية سيطرته المطلقة على السباقات الأخرى، إذ في فئة الناشئات فازت بلقب الفردي، ميرة العليلي، وفي «الزوجي» الثنائي ميرة العليلي وشمسة المطروشي. أما على صعيد الناشئين فتُوّج في «الفردي» سلطان الشامسي، ونال لقب الزوجي الثنائي حمد الشامسي وسلطان الشامسي.

وفي فئة «الزوجي» للرجال، تفوق ثنائي الحمرية حمد المطروشي وأحمد خميس، ثم على مستوى السيدات، كان الفوز من نصيب الثنائي سارة الأجنف وحمدة إبراهيم. وأخيراً، في منافسات قارب الرباعي تُوّج بلقب الرجال فريق الحمرية. وفي نهاية المنافسات، قام محمد العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومحمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتوزيع الميداليات على الفائزين، كما قاما بتسليم «درع المجموع العام» إلى متصدر ترتيب الميداليات في الجولة الرابعة، فريق الحمرية.

• السباق شهد تألقاً كبيراً لنجوم ونجمات المنتخب ضمن فريق الحمرية في كل الفئات الـ 9.