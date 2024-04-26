حقيقة حركة لاعب العين "المستفزة" لجمهور الهلال! (فيديو)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقيام لاعب العين إريك بتدريبات علاجية في ملعب المملكة أرينا عقب مباراة الفريق أمام الهلال السعودي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وخرج اللاعب البرازيلي مصاباً في الشوط الأول بعدما كان قد أحرز الهدف الأول لمصلحة "الزعيم".

وعقب نهاية اللقاء وتأهل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا، أجرى إريك تدريبات علاجية تحت اشراف الطاقم الطبي بالنادي، إذ قام بالحبو على ركبتيه بطول الملعب لتقوية عضلات القدم وبدء برنامج العلاج الطبيعي مبكراً استعداداً للمباريات المقبلة.

وفي الوقت نفسه اعتقد عدد من مشجعي الهلال في الملعب أن اللاعب البرازيلي يستفز الجمهور عقب الإطاحة بالفريق من البطولة القارية.