48 ميدالية إماراتية في اليوم الثالث للألعاب الخليجية

رفعت الإمارات رصيدها إلى 85 ميدالية ملونة مع نهاية منافسات اليوم الثالث لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، التي تستضيفها الدولة حتى الثاني من مايو المقبل، بشعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، وبمشاركة 3500 لاعب ولاعبة في 24 رياضة فردية وجماعية.

وجمع لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية 48 ميدالية في اليوم الثالث ليرتفع المجموع إلى 25 ميدالية ذهبية، و36 فضية، و24 برونزية، وتعزز الرياضة الإماراتية رصيدها في صدارة الترتيب.

ورفعت الكويت رصيدها إلى 39 ميدالية ملونة (10 ذهبيات، و13 فضية، و16 برونزية)، في المركز الثاني بالترتيب العام، وجاءت السعودية في المركز الثالث بـ33 ميدالية (15 ذهبية، و10 فضيات، و8 برونزيات)، وحلت عُمان في المركز الرابع بـ18 ميدالية (12 ذهبية، و4 فضيات، وبرونزيتين)، وجاءت البحرين في المركز الخامس بـ18 ميدالية (6 ذهبيات، و6 فضيات، و6 برونزيات)، ثم قطر في المركز السادس بسبع ميداليات (3 ذهبيات، و4 برونزيات).

وتصدر منتخب الإمارات للجوجيتسو المشهد في اليوم الثالث بإجمالي 23 ميدالية (10 ذهبيات، و5 فضيات، و8 برونزيات)، وحصد منتخب ألعاب القوى 11 ميدالية (ذهبيتان، و5 فضيات، و4 برونزيات)، فيما حافظ رياضيو منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم، على مسيرة الإنجازات بالحصول على 14 ميدالية ملونة (4 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية، ومثلها برونزية).

المنتخب يتصدر «الشطرنج السريع للفرق»

تصدر أبطال وبطلات الإمارات اليوم الأول من منافسات بطولة الشطرنج السريع للفرق تحت 14 و18 سنة للذكور والإناث، بالدورة التي افتتحت، أول من أمس، بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر على مدار يومين، تليها مسابقات الفردي للشطرنج الخاطف والسريع.

وفاز منتخبنا على عمان 2-1 في فئة الشباب تحت 18 سنة، وتعادلت قطر والكويت 1.5 مقابل 1.5 نقطة. وفي فئة تحت 14 سنة للشباب، فاز منتخبنا على قطر 2.5 مقابل نصف نقطة، والكويت على عمان بالنتيجة نفسها.

وفي فئة تحت 18 سنة للإناث، فاز منتخبنا على عمان 3-صفر، وعلى قطر بالنتيجة نفسها، وقطر على عمان 2-1. وفي فئة تحت 14 سنة للإناث، تغلب منتخبنا على عمان 3-صفر، فيما فاز قطر على عمان 2-1.

قائمة الذهب الإماراتية في اليوم الثالث

الجوجيتسو

سيف البلوشي، وحمدان النجار، وزايد الحمادي، وحمدان الظاهري، وعبدالله أنديز، وزايد الحوسني (فئة 16 سنة)، عمار الحمادي، وحارب الحمادي، وأحمد أنديز، وعبدالله الدرمكي (تحت 18 سنة).

ألعاب القوى

اليازية طارق (رمي الرمح)، وناجي النعيمي (2000 متر موانع).

أصحاب الهمم

راشد المسماري «دفع الجلة رجال (F36)»، محمد الشحي «200 متر (T53)»، عبدالله الظنحاني «100 متر جري (T12)»، نور المطروشي «100 متر (T12) جري».