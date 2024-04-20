«الحبتور للبولو والفروسية» يكرّم أبطال الموسم

كرّم نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية الفائزين بالبطولات والألقاب من ممارسي البولو والفروسية «قفز الحواجز والترويض ومدرسة ركوب الخيل»، خلال الحفل السنوي الختامي الذي نظمه في فندق هيلتون، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اتحاد البولو محمد خلف الحبتور.

وشمل التكريم 130 شخصاً، يمثلون 27 فئة، إذ نال فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، جائزة أفضل الفرق تنظيماً، وفريق الحبتور «أفضل فريق»، وحصل فريق ذئاب دبي على جائزة تقديرية خاصة لمشاركته الإيجابية في نشاط الموسم الحالي، وحصلت «بنتلي الإمارات» على جائزة المساهمة الأكثر تميزاً في الرعاية، ونال «إيه إتش» جائزة أفضل إسطبل، ونالت الشيخة عليا آل مكتوم، جائزة تقدير الأعضاء لمشاركتها الفعالة، وحصل فريق زيدان السعودي على جائزة ولاء الأعضاء، ونالت اللاعبة بيترا ستانكو جائزة أفضل عنصر نسائي، واللاعبة بيللا نيكوفا من أكاديمية النادي، جائزة أفضل لاعبة شابة، ونال اللاعب خلف الحبتور جائزة أفضل لاعب مبتدئ، وفاز حبتور الحبتور بجائزة اللاعب الأكثر مشاركة، كما نال طارق الحبتور جائزة أفضل لاعب خليجي. وحصل ريتشي بهانسالي على جائزة أفضل لاعب صاحب أقل «هانديكاب»، وفاز رومين غيراردين بجائزة أفضل لاعب صاعد، ونال دانييل سليمان جائزة التفوق، وتوج جوي كيم بجائزة الأكاديمية، وأرابيا براملي بجائزة مدرسة ركوب الخيل، ومهرة القاسمي بجائزة الانتماء لمدرسة ركوب الخيل، وزارا نواب بجائزة أفضل مبتدئة في مدرسة ركوب الخيل.