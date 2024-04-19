37 ميدالية تلمع على صدور الأبطال.. الإمارات في الصدارة

تصدّرت الإمارات جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، بتحقيقها 37 ميدالية ملوّنة في اليوم الثاني للمنافسات، بواقع تسع ذهبيات، و21 فضية، وسبع برونزيات، وجاءت الكويت في المركز الثاني بـ27 ميدالية (ثماني ذهبيات، وثماني فضيات، و11 برونزية).

وحلّت السعودية في المركز الثالث بـ18 ميدالية (سبع ذهبيات، وخمس فضيات، وست برونزيات)، وعُمان في المركز الرابع بـ12 ميدالية (تسع ذهبيات، وثلاث فضيات)، والبحرين في المركز الخامس بثماني ميداليات (ثلاث ذهبيات، وخمس برونزيات)، وجاءت قطر في المركز السادس بأربع ميداليات (ذهبية، وثلاث برونزيات).

وتألق أبطال المنتخب الوطني في منافسات التايكواندو بحصد 19 ميدالية جديدة في اليوم الثاني، منها ست ذهبيات، أبرزها عن طريق اللاعبة أروى صالح في وزن تحت 42 كلغم، ومحمد الظهوري في وزن تحت 63 كلغم، وآمنة اللوغاني في وزن تحت 59 كلغم، إضافة إلى تسع ميداليات فضية، وأربع برونزيات، كما حصد منتخب الشراع الحديث ميدالية فضية في سباق الفرق (الأوبتمست).

«الأبيض الشاب» يخسر أمام عُمان

خسر منتخب الشباب مباراته الافتتاحية في منافسات كرة القدم أمام نظيره العُماني 1-2، أول من أمس، على استاد آل نهيان في أبوظبي. وحصد منتخب عُمان أول ثلاث نقاط في رصيده، فيما بقي منتخب الإمارات من دون رصيد. افتتح منتخب عُمان التسجيل عن طريق أسامة المعمري في الدقيقة 70، وعزز البديل إبراهيم التميمي التقدم لـ«الأحمر» في الدقيقة 83، وقلص منتخب الإمارات الفارق في الدقيقة 89 عن طريق محمد بطي.

وفي مباراة ثانية، فازت الكويت على البحرين بهدف نظيف سجله المدافع حمد علي في الدقيقة 55.

منافسات اليوم

تشهد منافسات اليوم انطلاقة مسابقة الشطرنج بنادي الشارقة الثقافي، وتنس الريشة بصالة مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، إضافة إلى استمرار مسابقات كل من الشراع بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وكرة القدم بمباراتين: الأولى بين الإمارات والبحرين، والثانية بين الكويت وعُمان على استاد آل نهيان في أبوظبي، إلى جانب منافسات ألعاب القوى لأصحاب الهمم بنادي ضباط الشرطة في دبي.

وفي منافسات الغد، تقام أربع مباريات، حيث تنضم لعبة كرة الطائرة إلى بقية المسابقات التي انطلقت سالفاً، وهي: الشراع، وتنس الريشة، والشطرنج، وألعاب القوى.

ورشة عمل لمناقشة التصنيف الطبي لأصحاب الهمم

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة ألعاب قوى أصحاب الهمم بدورة الألعاب الخليجية اجتماعاً فنياً، بحضور ممثلي البعثات المشاركة في البطولة، بإشراف اللجنة البارالمبية الإماراتية، كما تم تنظيم ورشة عمل لمناقشة التصنيف الطبي للاعبين من أصحاب الهمم.

وبحث الاجتماع الفني كل الأمور الفنية والتنظيمية الخاصة بجميع الفعاليات الرياضية التي ستشهدها دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وسُبل تطوير النواحي الفنية والتنظيمية للأخذ بها في الدورات المقبلة، فيما تناولت ورشة التصنيف الطبي مفاهيم ومحاور التصنيف الطبي للاعبين كافة من أصحاب الهمم، وكذلك سُبل التقييم للإعاقة الجسدية والتقييم الفني، ومعايير الحدّ الأدنى للإعاقة وطرق التصنيف الطبي، وفقاً لدرجة الإعاقة، إضافة إلى عرض لمحات عن التصنيفات الرياضية الخاصة باللاعبين من أصحاب الهمم.

روضة المنصوري.. أول حكمة تقود مباريات في بطولة كروية خليجية

قادت الحكمة الإماراتية روضة المنصوري، مباراة الكويت والبحرين، ضمن منافسات كرة القدم في «خليجية الشباب»، لتصبح أول حكمة تدير مباراة رسمية في البطولات الخليجية.

ونجحت روضة المنصوري في قيادة المواجهة إلى بر الأمان، متسلحة بالخبرة التي امتلكتها على مدار مسيرتها الحافلة بالمحطات المضيئة، بداية من إدارة مواجهات في دوريات الفئات السنية في الإمارات، ثم قادت مطلع الموسم الجاري لقاءً في دوري الدرجة الأولى، في سابقة تُعدّ الأولى من نوعها أيضاً.

من جهتها، قالت عضو اللجنة المنظمة عضو اتحاد الكرة، أمل بوشلاخ: «روضة المنصوري نجحت في مهمتها بأداء مميز، في وقت يحرص اتحاد الكرة على إتاحة الفرصة للعنصر النسائي للمشاركة في إدارة مباريات كرة القدم للرجال، بجانب إدارة مباريات كرة القدم للسيدات، ما منحهن الخبرة للصعود على المستوى الخارجي».