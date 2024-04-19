شراكة بين «رابطة المحترفين» و«تشيليز» لتعزيز تقنيات الترفيه

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن إبرام اتفاقية شراكة مع «تشيليز» المزود الرائد لتقنية الـ«بلوك تشين» في صناعة الرياضة والترفيه.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تقنيات الترفيه المقدمة لعشاق كرة القدم عبر أحدث وسائل التكنولوجيا، وتحديداً تقنية web3.

وستشهد المرحلة الأولى من هذه الشراكة الممتدة لسنوات عدة، قيام الطرفين باستكشاف مجموعة واسعة من التطبيقات، وستقوم «تشيليز» ورابطة المحترفين الإماراتية بتطوير لعبة كرة قدم الفانتاسي، التي تعتمد على الويب 3، مع الاستفادة من تقنية blockchain لتقديم تجربة فريدة ومتكاملة للجماهير حول العالم.

وستتاح للمشجعين الفرصة لامتلاك كرات حصرية موثقة لتسجيل الأهداف في المباريات، مع خطط لضمان الوصول العادل والمنصف إلى المشجعين حول العالم.

ويعد هذا التعاون مع «تشيليز» جزءاً من الجهود الاستراتيجية التي تبذلها رابطة المحترفين الإماراتية لتعزيز تفاعل المشجعين، وتوسيع نطاق حضورها العالمي.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، وليد الحوسني: «يسعدنا أن نعلن عن هذه الشراكة مع (تشيليز) في اتفاقية ستمدد لسنوات عدة مقبلة، وتأتي بالمقام الأول من أجل تقديم خدمات تقنية جديدة ومتطورة للجماهير، القلب النابض للعبة كرة القدم ومسابقاتنا، وهو أمر نابع من استراتيجية الرابطة التي تسعى دائماً إلى الريادة في عالم الاحتراف، وتوفير كل ما هو جديد وفريد في دوري أدنوك للمحترفين».

وأضاف: «تأتي هذه الشراكة وفق الخطة الاستراتيجية للرابطة لتوسيع نطاقنا العالمي، ووضع معايير جديدة للابتكار التكنولوجي في عالم الرياضة».