«شكراً أبطال الصف الأول».. ميدالية جديدة من مجلس دبي الرياضي

تقديراً للجهود الكبيرة الدؤوبة والتفاني في العمل في أوقات التحديات الجوية التي أظهرها منتسبو المؤسسات الخدمية من الشرطة وهيئة الطرق والمواصلات والبلدية والدفاع المدني والصحة والإسعاف والطوارئ وفرق الإنقاذ، وغيرها من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في المطارات ومختلف المناطق، الذين عملوا ليلاً ونهاراً للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وممتلكاتهم وتسهيل حركتهم، أصدر مجلس دبي الرياضي ميدالية جديدة تحمل صوراً رمزية لهم مع عبارة «شكراً أبطال الصف الأول»، حيث سيتم توزيع الميدالية الجديدة على الفائزين والمشاركين في البطولات والفعاليات الرياضية المقبلة.

كما سيقوم مجلس دبي الرياضي بدعوة ممثلين من أبطال الصف الأول إلى المشاركة في توزيع الميداليات في الفعاليات المقبلة، كبادرة شكر وتقدير من منتسبي القطاع الرياضي والمجتمع لهؤلاء الأبطال، الذين لم يبخلوا بالجهد ولا الوقت للتخفيف من آثار موجات الطقس والأمطار الغزيرة.

جدير بالذكر أن مجلس دبي الرياضي سبق له أن أصدر ميداليات خلال الفترة السابقة خاصة لمناسبات عديدة، من بينها ميداليات شكر لأبطال خط الدفاع الأول خلال فترة «كوفيد-19»، وقد تم توزيع الميداليات على المشاركين في الفعاليات الرياضية، وضيوف المجلس من نجوم الرياضة العالمية وقيادات الاتحادات والأندية العالمية.