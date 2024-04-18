18 ميدالية لـ «تايكواندو الإمارات» في انطلاق «خليجية الشباب»

دشنت الإمارات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب بحصاد وفير بلغ 18 ميدالية ملوّنة، من بينها أربع ذهبيات، في لعبة التايكواندو، التي أقيمت منافساتها في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة. وتستضيف الإمارات الألعاب الخليجية الأولى من نوعها، التي انطلقت أول من أمس، وتستمر حتى الثاني من مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد - شباب واعد» في 24 لعبة، وبمشاركة أكثر من 3500 رياضي ورياضية.

وافتتحت منافسات التايكواندو التي يشارك فيها 124 لاعباً ولاعبة، بحضور الدكتور أحمد الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وعدد من رؤساء الاتحادات الخليجية، وأقيم في اليوم الأول 70 نزالاً عبر 10 أوزان لفئتي الناشئين والناشئات.

وجاءت ميداليات الإمارات بواقع (أربع ذهبيات و11 فضية وثلاث برونزيات)، مقابل 16 ميدالية للكويت (سبع ذهبيات، وفضيتان، وسبع برونزيات)، وتسع ميداليات للسعودية (ثلاث ذهبيات، وأربع فضيات، وبرونزيتان)، وخمس ميداليات لعُمان (أربع ذهبيات، وفضية).

ونالت ذهبيات الإمارات على مستوى الناشئات: ميثاء راشد في وزن تحت 44 كلغ، ومروة زهير في وزن تحت 47 كلغ، وشريفة إسماعيل في وزن تحت 55 كلغ، وفي فئة الناشئين: ناصر المهيري في وزن تحت 49 كلغ.

وتتواصل اليوم منافسات الألعاب الخليجية في خمس ألعاب، بينها مسابقة الشراع التي تقام في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إلى جانب منافسات الشطرنج في قاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وذلك من خلال «الشطرنج السريع» للفرق، وتقام على يومين في فئات تحت 14 و18 سنة.

وتنطلق المنافسات في الفترة المسائية، يعقبها تتويج الفائزين، فيما تقام مسابقة الشطرنج الخاطف للفرق بعد غدٍ، وتختتم في اليوم نفسه، ثم بطولة الشطرنج السريع للفردي يوم الأحد، وبعدها تقام مسابقة الشطرنج الخاطف للفردي يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وتتواصل اليوم منافسات بطولة ألعاب القوى المقامة على مضمار وميدان نادي ضباط شرطة دبي. وأعلن لاعبو ولاعبات منتخب الإمارات جاهزيتهم لخوض تحدي اليوم الثاني.

وأكد منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدرّاجات الهوائية، أهمية دورة الألعاب الخليجية للشباب في اكتشاف المواهب وإعداد أبطال المستقبل، مثنياً على فكرة إقامة الدورة التي تستهدف الرياضيين الشباب الواعدين، حيث تسهم في تنمية مهاراتهم وتعطيهم فرصة للاحتكاك وكسب الخبرة.

وأشار في تصريح صحافي إلى أن منتخبي الناشئين والشباب على أتم الجاهزية للمنافسة على المراكز الأولى في الدورة، وقال: «تأتي الألعاب الخليجية في مقدمة أولوياتنا في الفترة الحالية، ونتطلع لتحقيق نتائج مشرفة تعكس ما وصلت إليه رياضة الدرّاجات الهوائية على الصعيدين العربي والقاري».

• أقيم في اليوم الأول لمنافسات التايكواندو 70 نزالاً عبر 10 أوزان لفئتي الناشئين والناشئات.

نزالات الجوجيتسو تقام اليوم في 11 وزناً

تقام نزالات منافسات الجوجيتسو في الألعاب الخليجية بمشاركة خمس دول خليجية هي: الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، والكويت. وتجري النزالات لمدة يوم واحد بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتتضمن 11 وزناً في فئتي تحت 16 و18 سنة للشباب.

ويمثل منتخب الإمارات 22 لاعباً في جميع الأوزان، بواقع لاعبين في كل وزن، فيما تختلف مشاركات الدول الأربع الأخرى، حيث تشارك البحرين في وزنين، وكذلك الكويت، فيما تشارك السعودية وقطر في أكثر من وزنين في فئتي تحت 16 و18 سنة. ومن المتوقع أن يسيطر لاعبو ولاعبات الإمارات على معظم الميداليات نظراً إلى خبراتهم الكبيرة في اللعبة.

85 لاعباً من 5 دول يتنافسون في «قوى أصحاب الهمم»

تنطلق اليوم منافسات ألعاب القوى لأصحاب الهمم، وذلك من خلال مسابقة الإطاحة بالمطرقة. وتقام منافسات البطولة في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة 85 لاعباً ولاعبة يمثلون خمس دول. وتقام المنافسات على يومين، وتشمل مسابقات المضمار والميدان بمختلف فئاتها.

وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، في تصريح صحافي، أن الاستعدادات الجيدة للمنتخب ترفع سقف الطموحات، سعياً لاعتلاء منصّات التتويج، وتقديم مستويات قوية تعكس السُمعة الطيبة لأبناء الإمارات في رياضة أصحاب الهمم، بفضل ما تحظى به من دعم من القيادة الرشيدة.