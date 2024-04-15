حمدان بن مبارك: العين وشباب الأهلي فضلا مصالحهما على حساب المنتخب الأولمبي

أكد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن اتحاد الكرة قام بتحضير المنتخب الأولمبي من كافة النواحي لغرض المنافسة على احدى البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» وتكرار إنجاز التأهل إلى «أولمبياد لندن 2012» على الرغم من عدم اكتمال الصفوف نتيجة غياب خمسة عناصر أساسية مؤثرة بعد رفض ناديي شباب الأهلي والعين إرسالهم إلى المنتخب، حيث فضل الناديان مصالحهما على حساب الأبيض الأولمبي، الذي يُشارك في نهائيات كأس آسيا.

وقال رئيس اتحاد الكرة: «إن ناديي العين وشباب الأهلي لم يلتزما بتعهداتهما فيما يخص المنتخب الأولمبي، ولم يترجما أقوالهما إلى أفعال والسماح للاعبين الالتحاق بالمنتخب، في حين بادرت بقية الأندية بدعم الأولمبي على الرغم من حاجتها للاعبيها.»

وأضاف: «المنتخبات الوطنية في كافة فئاتها يجب أن تبقى أولوية لدى الاتحاد والأندية والجماهير والإعلام، لأنها الواجهة الحقيقية للكرة الإماراتية، وأن كل منتخب يمثلنا في المحافل الرياضية والمنافسات الإقليمية والقارية والدولية هو سفيرنا، مشيرا إلى التزام اتحاد الكرة بدعم جميع المنتخبات الوطنية من خلال تسخير كافة الإمكانيات، من برامج إعداد ومباريات ودية, وغيرها لضمان تحقيق النتائج الإيجابية».

وأكد رئيس الاتحاد أن على ناديي العين وشباب الأهلي أن يجعلا كل المنتخبات أولوية في برامجهما، منوها إلى أن كافة المسابقات والبطولات المحلية التي يتم تنظيمها يكون الهدف الأساسي منها هو دعم المنتخبات الوطنية من خلال اكتشاف وتطوير المواهب الكروية، وكذلك تهيئة فرق الأندية لتحقيق إنجازات خارجية تعزز رصيد الكرة الإماراتية.