"لوريل ريفر" يهدي السعودية لقب كأس دبي العالمي (فيديو)
فازت المملكة العربية السعودية بلقب كأس دبي العالمي عن طريق الجواد "لوريل ريفر" المملوك إلى مزرعة جودمنت عقب أداء رائع بتصدره السباق بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، بينما جاء في المركز الثاني "أوشبا ييسورو"، و"سينور بوسكادور" ثالثاً.
مبروك للمملكة العربية السعودية 🇸🇦— Dubai Racing Channel (@DubaiRacingTV) March 30, 2024
"لوريل ريفر" بشعار جودمونت بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار يفوز بلقب شوط كأس دبي العالمي 2024#كأس_دبي_العالمي 🏆#DWC24#dubairacingtv #السعودية pic.twitter.com/qnMXQWTgOk
الشوط التاسع
اسم الشوط: كأس دبي العالمي (طيران الإمارات)
اسم الخيل: "لوريل ريفر"
المالك: مزرعة جودمنت
الفارس: تاغ أوشي
قيمة الجائزة: 12 مليون دولار
المسافة: 2410 متر
الزمن: 2:02:31 (د)
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news