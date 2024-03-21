400 مشارك في ختام «تحدي الموانع» بدورة ند الشبا اليوم

تختتم اليوم منافسات بطولة تحدي الموانع التي يشارك فيها أكثر من 400 رياضي من الرجال والسيدات من محبي رياضات المغامرة والتحدي، من مختلف الجنسيات والأعمار، وتقام ضمن فعاليات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية».

وتشهد البطولة منافسات قوية بين المشاركين للفوز بجوائز مالية تبلغ قيمتها 290 ألف درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول من فئة الرجال على جائزة قدرها 100 ألف درهم، وكذلك الفائزة بالمركز الأول من فئة السيدات تحصل على 100 ألف درهم، وتوزع بقية الجوائز على المراكز الأخرى. وتتضمن البطولة التنافس على تخطي 11 حاجزاً موزعة على مسافة 400 متر في أسرع وقت ممكن، بحد أقصى هو أربع دقائق.

من جانب آخر، شهدت بطولة الاتحاد الدولي للبادل فئة (رايز)، منافسات قوية في أول أيامها، بمشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين.

وتتواصل منافسات البطولة حتى الأحد المقبل، ويشارك فيها 46 فريقاً من الرجال والسيدات من مختلف دول العالم. وحضر الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، جانباً من منافسات البطولة، حيث أقيمت تسع مباريات في اليوم الأول. ومن بين النتائج فوز الثنائي جورج هيرنان وتشافي ماسون، على ألخاندرو تشافيلي وألفارو كليمنت بنتيجة (6-2 و6-4)، وفيليب أورليف وإيفان لوبيز على سباستياو ميندونكا وبلينيو فيراو، بنتيجة (6-7 و6-4 و6-3)، وفاز خافيير رودريغيز وجوليان لاكاموار على بودان ليفشوك ودانيل أفدوكيموف بنتيجة (6-3 و6-2).

وتتواصل تصفيات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم، والتي تشهد مباريات قوية. وفي كرة الطائرة بدأت الفرق المشاركة استعداداتها للمنافسات بالتدريب في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي.

واعتمدت اللجنة المنظمة جدول مباريات البطولة التي تنطلق غداً، وتضم ثمانية فرق قُسمت إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى فريق زعبيل، والإمبراطور، وفهود زعبيل، والعميد، فيما تضم المجموعة الثانية فريق الجوارح، وإسبيدر تيم، وبن ثاني، والملك.

وتقام المباريات بنظام دوري من دور واحد لتحديد المراكز، ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، وتقام مباراتا دور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفريقان الفائزان للمباراة النهائية لتحديد المركز الأول والثاني، ويلعب الفريقان الخاسران في دور نصف النهائي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

• اعتماد جدول مباريات بطولة الكرة الطائرة التي تنطلق غداً.