فريق الإمارات يتفوق على البحرين في «البادل تنس»

حقق الفريق الإماراتي الفوز على فريق البحرين 2-1، في أولى جولات تحدي البادل تنس المقامة ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية الرمضانية المستمرة حتى 21 الجاري، كما فاز فريق هولندا على الفريق الكويتي بالنتيجة ذاتها.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الإماراتي مع الفريق الإيراني، والفريق الهولندي مع الفريق القطري في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات البطولة التي تشارك فيها ستة فرق هي: الإمارات وإيران والبحرين، وهولندا وقطر والكويت، ويتأهل الفائزان بالمركزين الأول والثاني خلال منافسات اليوم إلى نصف النهائي الذي يقام غداً.

فئة التصنيف المحلي للإماراتيات

وضمن منافسات فئة التصنيف المحلي للسيدات الإماراتيات، فاز الثنائي علياء طاهر وفاطمة الجناحي، على نوف عمر وفاطمة العوضي، بنتيجة 6-1 و6-0، كما فاز الثنائي سارة بن كاظم وشيخة الجناحي على الثنائي نجلاء عيسى ونورا الهاشمي بنتيجة 6-3 و6-4، والثنائي فاطمة شهدور ومريم شهدور بعد تغيب الثنائي فاطمة خليفة السويدي وفاطمة مروان السويدي. وفاز الثنائي ماريا إبراهيم وعائشة شهدور على الثنائي مريم الهاشمي وعائشة علي يتيم، بنتيجة 6-4 و6-3.

بطولة المبارزة

وشهدت بطولة المبارزة الدولية تأهل البطل الإماراتي فارس البلوشي إلى المباراة النهائية لمنافسات سلاح الفلوريه للرجال، ليلاقي المصري عبدالرحمن حفور، على اللقب اليوم.

وجاء تأهل البلوشي بعد فوزه على التونسي محمد الفرجاني بنتيجة 15-14، كما تأهل عبدالرحمن حفور، بعد فوزه على اللاعب المجري دانييل روبرت كيس بنتيجة 15-13. وتأهلت الإماراتية العنود السعدي، والتونسية سارة بسباس إلى المباراة النهائية ضمن منافسات سلاح الآيبيه (فتيات) التي تقام اليوم أيضاً، بعد أن تمكنت العنود من الفوز على الإماراتية ميرة الحمادي 15-10، فيما تأهلت سارة بسباس بعد التغلب على الإماراتية شيخة الزعابي 15-4.

تحدي الموانع

وتبدأ الليلة منافسات سباق تحدي الموانع الذي تبلغ جوائزه 290 ألف درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في فئتي الرجال والسيدات على جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم.