الصين تحصد لقب «دولية فزاع» لرفعات القوة

أحرز منتخب الصين لقب النسخة الـ13 لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم، التي اختتمت بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، برعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وحصد المنتخب الصيني 31 ميدالية، بواقع 22 ذهبية، وثلاث فضيات وست برونزيات، وجاءت إيران وصيفاً بـ11 ميدالية، فيما حلَّ المنتخب الأوزبكي ثالثاً بثماني ميداليات.

وفاز المنتخب الصيني أيضاً بلقب أفضل رفعة للفردي بواقع 13 ذهبية وفضية وبرونزية، تلاه المنتخب الإيراني في المركز الثاني بثلاث ذهبيات، ومثلها برونزيات، بينما كان المركز الثالث من نصيب البرازيل بذهبية، وأربع فضيات وبرونزية.

وكرر المنتخب الصيني المشهد نفسه في المجموع العام للفردي، محلقاً بالصدارة بواقع تسع ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات، تلاه المنتخب الأوزبكي بثلاث ذهبيات، وإيران ثالثاً بذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

من ناحيته، وجّه مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي، الشكر إلى المؤسسات والشركات الراعية التي ظلت تتفاعل مع نادي دبي لأصحاب الهمم، وفرق العمل المختلفة والمتطوعين، معرباً عن سعادته بالنجاح الكبير للنسخة الـ13.