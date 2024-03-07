نغوسيان: جمهور الوصل أبهرني في مشاركتي الأولى بالدوري

أبدى لاعب الوصل، الإيفواري نغوسيان جين كواديو، سعادته البالغة بمشاركته للمرة الأولى مع «الإمبراطور»، عندما خاض مباراة الفريق أمام الشارقة في الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين، التي انتهت بفوز الوصل بهدفين دون ردّ، لافتاً إلى أن جمهور الوصل يُعدّ أكثر شيء جعله يشعر بالانبهار خلال اللقاء.

وقال نغوسيان الذي انضم إلى الوصل في فترة الانتقالات الشتوية وتم قيده في فئة المقيمين، لـ«الإمارات اليوم»، إنه لم يتوقع أن يشارك بهذه السرعة في أول مباراة يخوضها الفريق على ملعبه وأمام جمهوره، موضحاً: «لقد كانت أجواء رائعة بكل المقاييس، حيث إنني عندما تلقيت عرضاً من نادي الوصل، تابعت على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة (يوتيوب) بعض المقاطع للفريق، وعلمت أنه فريق كبير ولديه شعبية كبيرة في الدولة، لكن على أرض الواقع الأمر كان أكثر إبهاراً، وهو ما جعلني أكثر سعادة باتخاذ هذه الخطوة».

وأضاف: «منذ وصولي إلى ملعب زعبيل أعجبتني الأجواء الصاخبة في الملعب، إذ إنها أجواء يحبها أي لاعب وتحفزه على اللعب وتقديم كل ما لديه، بينما في الوقت نفسه لم أتوقع أن أشارك في المباراة، رغم أنني كنت مستعداً، وبالفعل كنت سعيداً جداً بدخولي في الشوط الثاني من اللقاء».

وأشاد اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً بمردود الفريق أمام الشارقة، وقال: «لعبنا مباراة جيدة جداً، وكان من الواضح أنها مباراة صعبة، خصوصاً أن المنافس يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، لكن تحكمنا في مجريات اللعب في الشوط الأول وأحرزنا هدفاً في توقيت مهم، وفي الشوط الثاني نجحنا في فرض أسلوب لعبنا وحافظنا على تقدمنا، قبل أن نتمكن من إضافة الهدف الثاني وحسم اللقاء لمصلحتنا».

وعن أبرز تعليمات المدرب ميلوش ميلوفييتش له قبل مشاركته بدلاً من الأرجنتيني بوبليتي في الدقيقة 82، قال: «المدرب طلب مني أن أساعد زملائي في التحكم بالكرة وإيقاف هجمات الشارقة»، ولفت إلى أنه لم يشعر بالرهبة، وقال: «لقد كنت متحمساً للغاية ودخلت أجواء المباراة بشكل سريع، وسعادتي زادت بعدما أحرز الفريق الهدف الثاني عقب مشاركتي بأربع دقائق».

وبالنسبة إلى رأيه في حظوظ الوصل في التتويج بلقب الدوري، قال: «الفريق يتصدر لائحة الترتيب، ويقدّم مستويات جيدة، لكن من المبكر الحديث عن تتويج الفريق باللقب، رغم أننا بالتأكيد نسعى إلى ذلك، ولكن علينا أن نتعامل بحذر مع المباريات المقبلة، لأن جميع الأندية التي ستلعب أمامنا ستكون لديها الرغبة في إيقاف الانطلاقة القوية للفريق».

وواصل: «يجب أن نغلق ملف الدوري حالياً، لأن لدينا مباراة مهمة جداً اليوم في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أمام الوحدة في أبوظبي، وهي مباراة لها حسابات خاصة بالنسبة لنا، ومؤثرة بشكل كبير في مسيرتنا بالموسم، إذ إن الفريق لم يخسر أي مباراة منذ بداية الموسم، ونرغب في استكمال هذه المسيرة، إلى جانب أن التأهل للنهائي يجعلنا نقترب من المنافسة على أول الألقاب المتاحة للفريق، بعدما تأهل الفريق أيضاً إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة».

واختتم نغوسيان تصريحاته بقوله: «الأجواء إيجابية جداً في الوصل، ولقد وجدت ترحيباً كبيراً من اللاعبين، كما أنني سعيد بوجود اللاعب الإيفواري أداما ديالو الذي سهّل من مهمتي في التأقلم بشكل سريع مع اللاعبين، وأتمنّى أن تكون بدايتي قوية مع الفريق، وأن ننهي الموسم ونحن على منصات التتويج، خصوصاً بعدما شاهدت الشغف الكبير من المشجعين وتشجيعهم لي أثناء وعقب المباراة، أتمنّى أن أرى هذا الجمهور يحتفل بفوز الفريق بالألقاب».

• الوصل يتصدر لائحة الترتيب، ويقدّم مستويات جيدة، لكن من المبكر الحديث عن التتويج باللقب.

• جميع الأندية التي ستلعب أمامنا ستكون لديها الرغبة في إيقاف الانطلاقة القوية للفريق.