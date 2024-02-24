الهولندي أولاف كوي بطلاً لمرحلة «الفجيرة» في طواف الإمارات

انضم الهولندي أولاف كوي إلى قائمة الأبطال الفائزين بمراحل طواف الإمارات، بعد تتويجه، يوم أمس، بالمرحلة الخامسة (مرحلة الفجيرة). وتكللت مجهودات أولاف كوي، البالغ 22 عاماً، بالنجاح واعتلى منصة التتويج لأول مرة في مشاركته الثالثة في الطواف، لاسيما بعد حلوله ثالثاً في المرحلة الرابعة في دبي، وثانياً في نسختين سابقتين. وجاء فوز دراج فريق فيزما بالمرحلة الخامسة مثيراً، وحسمت بتقنية «التصوير النهائي» لدخوله إلى خط النهاية مع البلجيكي تيم ميرلير، دراج فريق سودال كويك ستيب، لكن النتيجة جاءت لمصلحة أولاف كوي، ليحرم ميرلير تحقيق فوزه بثلاث مراحل في الطواف. وحل في المركز الثالث الأسترالي سام ويلسفورد دراج فريق بورا هانزغروهي.

وتوّج بطل المرحلة والفائزين بالقمصان، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر المعلا، بحضور عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من المسؤولين.

في جانب آخر، واصل فريق الإمارات صدارة الترتيب العام، من خلال الدراج جاي فاين، الذي نجح في الاحتفاظ بالقميص الأحمر، متفوقاً على صاحب المركز الثاني الأسترالي بن أوكونور، دراج فريق (ديكاثلون إيه جي 2 آر لا مونديال)، وثالثاً الأميركي براندون ماكنولتي، دراج فريق الإمارات. بينما في صدارة ترتيب النقاط، صعد إلى المركز الأول تيم ميرلير. واحتفظ البلجيكي إيلان فان فيلدر دراج فريق سودال كويك ستيب بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب، فيما حافظ مارك ستيوارت على القميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

ويصل الطواف اليوم إلى المرحلة السادسة وقبل الأخيرة «الدار»، وتقام في أبوظبي لمسافة 138 كلم، انطلاقاً من متحف اللوفر أبوظبي، ومروراً بأبرز معالم ومدن وشوارع إمارة أبوظبي، وصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي.

. (فريق الإمارات) يحافظ على صدارة الترتيب العام والقميص الأحمر.