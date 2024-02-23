جائزة الفجيرة الكبرى لـ «إكس كات» تنطلق مطلع مارس

أعلن نادي الفجيرة للرياضات البحرية عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق بطولة العالم للزوارق السريعة (جائزة الفجيرة الكبرى لـ«إكس كات») خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل، بمشاركة نحو 10 زوارق تتصدرها زوارق فريقي «الفيكتوري» و«فزاع» المحليين.

وأكد المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري ورئيس لجنة الزوارق السريعة بالاتحاد الدولي أحمد إبراهيم في مؤتمر صحافي، أن احتضان الفجيرة للجولة الافتتاحية يعكس الثقة بقدرتها على إخراج البطولة بالشكل اللائق.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي، أمس، بحضور أحمد إبراهيم، والمدير التنفيذي لنادي دبي البحري محمد عبدالله حارب.