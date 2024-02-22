سعيد المهيري بطلاً للإسطبلات الخاصة في مهرجان القدرة

فاز الفارس سعيد محمد المهيري بلقب سباق الإسطبلات الخاصة في ثاني أيام «مهرجان محمد بن راشد للقدرة» لمسافة 101 كلم، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 293 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، بينما تتواصل، اليوم، سباقات المهرجان بإقامة «كأس جميلتي» لمسافة 119 كلم.

وحسم سعيد المهيري اللقب على صهوة الجواد «شيريفة دي فلازينز» المملوك لإسطبلات (إس إس)، على الرغم من تأخره في الترتيب في المرحلة الأولى لمسافة 35 كلم، بحصوله على المركز الـ17 بزمن 1:15:08 ساعة، وتقدم إلى المركز الـ13 في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، محققاً زمناً قدره 53:24 دقيقة، وجاء في المركز الثامن في المرحلة الثالثة لمسافة 21 كلم بزمن 47:20 دقيقة، قبل أن يقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كلم، محققاً 34:05 دقيقة.

وحصل الفارس زايد محمد المهيري على المركز الثاني على صهوة الجواد «فانتا إم ال» المملوك لإسطبلات (تي إن تي)، بعدما جاء في المركز الـ12 في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز السابع في المرحلة الثانية، وواصل مردوده القوي في المرحلة الثالثة بتقدمه إلى المركز الرابع، بينما أنهى السباق في المركز الثاني في المرحلة الرابعة.

وجاء في المركز الثالث، الفارس مصعب محمد الفلاسي على صهوة الجواد «بوميك دو سوفستير» المملوك لإسطبلات «تي إن تي»، إذ جاء في المركز السادس في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز الثالث في الثانية، وتمسك بالمركز نفسه في الثالثة، وأنهى السباق في المركز الثالث في المرحلة الرابعة.

• زايد المهيري حلَّ في الوصافة، ومصعب الفلاسي في المركز الثالث.