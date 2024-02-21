دبا الفجيرة يفوز بدوري الشباب قبل 4 جولات من النهاية

فاز فريق دبا الفجيرة بدرع بطولة دوري الشباب تحت 21 سنة، قبل أربع جولات من ختام البطولة في إنجاز غير مسبوق لـ«النواخذة»، جاء ذلك عقب فوزه أول من أمس، على مضيفه العربي بثلاثية نظيفة، ليصبح رصيده 39 نقطة في المركز الأول، بينما العروبة في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، ثم الظفرة والعربي ولكل منهما 21 نقطة. ونجح فريق دبا الفجيرة في تحقيق 13 انتصاراً مقابل خسارة واحدة، وسجل 60 هدفاً، واستقبلت شباكه خمسة أهداف فقط.

بدوره، أكد مدرب الفريق محمد عبيد الخديم، لـ«الإمارات اليوم» أن «الفوز بالبطولة تزامن مع عدد من المكاسب المهمة، منها اكتشاف لاعبين مواطنين موهوبين يمكنهم أن يكونوا نجوماً مميزين في المستقبل، إضافة إلى أن تحقيق أعلى عدد من الانتصارات يكشف أن اللاعبين يدركون أهمية ثقافة الفوز، وسنفرح لفترة محددة، وبعد ذلك سنطوي صفحة هذه البطولة، والاستعداد لمسابقة الكأس».