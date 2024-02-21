فريق الإمارات أولاً «ضد الساعة» في «الطواف»

فاز فريق الإمارات بلقب المرحلة الثانية من طواف الإمارات 2024، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية، الذي يُقام في نسخته السادسة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة نخبة من الدرّاجين العالميين.

وحسم فريق الإمارات مرحلة (بريسايت) ضد الساعة، التي أقيمت أمس، على مسار جزيرة الحديريات للدرّاجات الهوائية في أبوظبي، بفضل تألق دراجيه الأميركي براندون ماكنولتي والأسترالي جاي فاين والدانماركي ميكيل بيرج، إذ سيطر الثلاثي على المراكز الثلاثة الأولى للسباق، ليحقق الفريق قفزة كبيرة في طريقه للمنافسة على لقب الطواف للمرة الثالثة.

وسجل الأميركي براندون ماكنولتي أسرع زمن خلال السباق البالغ مسافته 12.1 كلم، والتي قطعها في 13 دقيقة و27 ثانية، بفارق ثانيتين عن زميله في الفريق الأسترالي جاي فاين، وأربع ثوانٍ عن ميكيل بيرج الذي أنهى المرحلة في المركز الثالث، وبفارق كبير وصل إلى 14 ثانية بين ماكنولتي والنرويجي توبياس فوس صاحب المركز الرابع.

وحصل ماكنولتي على القميص الأحمر لمتصدر طواف الإمارات، وانتزع الصدارة من البلجيكي تيم ميرلير بطل المرحلة الأولى، حيث بلغ توقيت الدراج الأميركي 3:23:22 ساعات بعد مرور مرحلتين من السباق، يليه زميلاه في فريق الإمارات جاي فاين وميكيل بيرج في المركزين الثاني والثالث في الترتيب العام للطواف.

كما حصل ماكنولتي على القميص الأخضر الخاص بمتصدر الطواف بالنقاط عقب نهاية المرحلة الثانية، ورفع رصيده إلى 20 نقطة بالتساوي مع تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك ستيب، ونال البلجيكي إيلان فان فيلدر دراج فريق سودال كويك ستيب القميص الأبيض لأفضل دراج شاب، بينما احتفظ البريطاني مارك ستيوارت دراج فريق كوراتيك بالقميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

توّج الفائزين بقمصان المرحلة الثانية، الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، والمدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات النخيرة الخيلي، والرئيس التنفيذي للعمليات في بريسايت، الدكتور عادل الشارجي، والرئيس التنفيذي لبالم سبورتس، فؤاد درويش، ومدير إدارة الهندسة البحرية، حسين خانصاحب، ومسؤول مبيعات الأسطول والشركات في بن حمودة، إسلام ياسر، وتم تكريم كل من الجهات التالية: مدن، تدوير، نادي أبوظبي للدرّاجات وولفي.

وتُقام اليوم المرحلة الثالثة مرحلة رأس الخيمة لمسافة 176 كلم، وتمثل المرحلة الأولى من مرحلتين جبليتين ضمن طواف الإمارات، وتنطلق من جزيرة المرجان باتجاه الداخل بإمارة رأس الخيمة ثم العودة إلى الصحراء والمرور عبر مطار رأس الخيمة، ثم الاتجاه مباشرة للجزء الأخير من السباق وهو مرحلة تسلق إلى قمة جبل جيس، وتبلغ مسافة التسلق لجبل جيس نحو 20 كيلومتراً بانحدارات تقدر بنسبة ما بين 5% و7% في الكيلومترين الأخيرين من السباق.