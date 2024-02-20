شباب الأهلي يضم الإيراني سعيد عزت الله

علمت "الإمارات اليوم" أن شباب الأهلي أكمل إجراءات التعاقد مع اللاعب الإيراني سعيد عزت الله قادماً من فايله الدنماركي.

ويعد عزت الله من أفضل لاعبي الوسط الدفاعي حالياً في المنتخب الإيراني، وشارك مع منتخب بلاده أخيراً في كأس آسيا في قطر.

ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً مسيرة حافلة، إذ خاض تجربة مع الفريق الثالث في أتلتيكو مدريد، بينما لعب مع أكثر من فريق في الدوري الروسي، كما احترف في صفوف ريدينغ الإنجليزي، ولعب مع إيبين البلجيكي، بينما احترف في الغرافة القطري قبل أن يستقر مع فايله الدنماركي.