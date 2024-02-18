أنس جابر على موعد مع كبار المصنفات في «تنس دبي»

أسفرت قرعة النسخة 24 في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، عن مهمة سهلة نسبياً للمصنفة السادسة عالمياً التونسية أنس جابر، ممثلة العرب الوحيدة، في استهلال مشوارها في البطولة التي تنطلق اليوم على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، وتمتد حتى 24 فبراير الجاري، بإجمالي جوائز تبلغ 3.2 ملايين دولار.

وجاءت التونسية أنس جابر في المجموعة الأولى، ما منحها في بداية مشوارها بالنسخة 24 مباريات مع لاعبات قادمات من الأدوار التأهيلية، لكنها ستكون على موعد مع كبار المصنفات العالميات في الأدوار المتقدمة، لأنها قد تواجه المصنفة الثالثة عالمياً الأميركية كوكو غوف في ربع النهائي، والاصطدام بالمصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك في نصف النهائي.

كما أسفرت نتائج القرعة عن منح بطلة أستراليا المفتوحة 2024 والمصنفة الثانية عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا مساراً صعباً بطموح حصد لقبها الأول في «تنس دبي»، بوضعها في المجموعة الثانية الحديدية، واحتمالية مواجهتها للمصنفات الثلاث الأوائل، تتقدمهن الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة الخامسة ووصيفة نسخة 2020، والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة الثامنة، واليونانية ماريا ساكاري المصنفة التاسعة.

وأعربت التونسية أنس جابر، في تصريحات لها على هامش مراسم القرعة، عن سعادتها بالعودة إلى بطولات دبي، وأنها تتطلع للذهاب بعيداً في البطولة التي تحظى بمكانة خاصة في قلبها.

وقالت النجمة التونسية: «لدي جمهور كبير في دبي وآمل أن أقدم مستويات قوية في البطولة وفي مستوى تطلعاتهم».

حضر مراسم القرعة التي أقيمت أمس في قاعة المجلس بالملعب الرئيس للبطولة كل من: نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة كولم ماكلوكلين، ورئيس العمليات في سوق دبي الحرة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة راميش سيدامبي، والرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس صلاح تهلك، وممثلة رابطة تنس المحترفات دونا كيلسو، والأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر المرزوقي.

وشملت القرعة 64 لاعبة بمن فيهن 17 من أفضل 20 لاعبة في العالم، وتأهلت الأسماء الثمانية الأولى في البطولة إلى الجولة الثانية مباشرةً باعتبارهنّ من المصنفات ضمن أفضل 10 لاعبات في العالم.

من جهته، أكد مدير بطولات «سوق دبي الحرة» للتنس صلاح تهلك، أن القرعة أسفرت عن مواجهات حديدية وأن كل مباراة ستكون بمثابة نهائي مبكر في ظل مشاركة أفضل اللاعبات في العالم، وقال: «إن مهمة التونسية أنس جابر ممثلة المشاركة العربية في البطولة لن تكون سهلة وسط احتمالية مواجهتها في الأدوار النهائية للاعبات بحجم الأميركية كوكو غوف المصنفة الثالثة عالمياً».

وكشف مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن الإقبال الكبير الذي تشهده عملية بيع التذاكر، مشيراً إلى نفاد جميع المقاعد المخصصة للأدوار المتقدمة. وأضاف: «من المتوقع أن تسجل تذاكر الأيام الثلاثة الأولى المزيد من الإقبال عليها في ظل ما أسفرت عنه القرعة من مواجهات حديدية منذ الدور الأول والثاني».

. صدام محتمل للبطلة التونسية مع كوكو غوف وإيغا شفيونتيك.