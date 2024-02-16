«الأبيض» يهزم «الفراعنة» بثنائية في مونديال الشاطئية

استهل المنتخب الوطني مشواره في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، بالفوز على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، أمس، في ملعب «حي دبي للتصميم»، ليقترب خطوة كبيرة من بلوغ الدور الثاني من البطولة التي تستمر منافساتها حتى 25 الجاري، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط، متشاركاً مع المنتخب الإيطالي في صدارة المجموعة الأولى.

تقدم المنتخب الإماراتي عن طريق وليد بشر بعد مرور ثماني دقائق فقط، ثم أضاف زميله علي محمد الهدف الثاني في الدقيقة الـ15، وبعدها بفترة طويلة تمكن الفريق المصري من تقليص الفارق بعد محاولات عدة قام بها للتسجيل وسط يقظة من لاعبي الأبيض، حتى جاءت الدقيقة 33 والتي من خلالها قلّص حسام باولو الفارق لمنتخب «الفراعنة»، لكن ذلك لم يكن كافياً لتعديل النتيجة.

حضر المباراة، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة، سعيد حارب، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جوان كوسكو، وعدد من الشخصيات والقيادات الرياضية إلى جانب مسؤولين من الاتحادات المشاركة.

ويشارك 16 منتخباً في المونديال، يتنافسون في أربع مجموعات.

وكان المنتخب الإيطالي قد تخطى نظيره الأميركي بالفوز عليه (3-1)، في مباراة ظهر فيها الفريقان بمستوى متقارب. وافتتح جنتيلين التسجيل مبكراً لمصلحة منتخب إيطاليا في الدقيقة الثانية، ثم أدرك الفريق الأميركي التعادل عن طريق ريزندي، في الدقيقة الـ11، لكن المنتخب الإيطالي تمكن من معاودة التقدم عبر نجمه زورلو في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول، وعزز جورداني، من تقدم فريقه بإضافة الهدف الثالث في الشوط الثاني من تسديدة رائعة.

وفاز منتخب تاهيتي، على نظيره الأرجنتيني (4-3)، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية. وتمكن منتخب تاهيتي، صاحب الخبرة، من فرض سيطرته على معظم فترات اللقاء، مستعيداً ذكريات فوزه الكبير على منتخب الأرجنتين قبل 10 أعوام بنتيجة (6-1) في مونديال عام 2013.

أحرز أهداف تاهيتي سالم هيراواري (هدفين)، وكوي رايمانا، وتينيراواري رونوي، فيما أحرز أهداف الأرجنتين، بومار مانويل، وبونزيتي لوكاس (هدفين).

«فيفا» يشيد بتنظيم الإمارات للمونديال

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم، «فيفا» بتنظيم الإمارات للنسخة الحالية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، على لسان مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الإسباني خايمي يارزا، مؤكداً أن دبي برهنت من اليوم الأول على أنها عاقدة العزم على تقديم بطولة مميزة كما سبق وقامت بذلك في نسخة 2009.

وقال في تصريحات صحافية: «نحن نقدر للمسؤولين في الإمارات حجم الجهود التي بذلوها لتقديم بطولة مميزة وفق أعلى معايير الجودة، وهذا ليس بغريب على دبي التي استطاعت أن تقدم نفسها للعالم من خلال التنظيم الرائع لبطولات كأس العالم للقارات، لتصبح هي المكان المفضل للبطولة على مدار السنوات الماضية».

وأضاف: «هناك حالة من الارتياح الشديد لدى المنتخبات المشاركة عن الإجراءات التنظيمية للبطولة، وهو أمر يسعدنا للغاية ويثبت أن (فيفا) كان محقاً في منح دبي تنظيم البطولة للمرة الثانية في التاريخ، وهي مكانة تستحقها بالفعل».

الجماهير المصرية تخطف الأنظار بـ«الزي الفرعوني»

شهدت مدرجات الملعب الرئيس لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية الذي تم تشييده في «حي دبي للتصميم» حضوراً جماهيرياً كبيراً في اليوم الأول من البطولة التي انطلقت، أمس، لكن أبرز ما لفت الأنظار هو حضور الجالية المصرية لمباراة منتخب بلادها أمام الإمارات بالزي الفرعوني الشهير، بينما تواجدت جماهير أميركية وأرجنتينية وإيطالية في المدرجات بقمصان بلدانها.

وخصصت اللجنة المنظمة تذاكر موحدة تبلغ قيمتها 20 درهماً فقط، تتيح لحاملها مشاهدة مباراتين سواء للفترة الأولى أو الثانية للدورين الأول والثاني من البطولة، فيما تبلغ قيمة تذكرة مباراتي الدور نصف النهائي 30 درهماً، وتصل إلى 40 درهماً للمباراة النهائية.