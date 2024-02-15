سالم ربيع: كرة القدم منحتني كل ما يتمناه الرياضي في حياته

أكّد لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر السابق، سالم ربيع، أن مسيرته الرياضية كانت حافلة بالمواقف الإيجابية، منذ أن كان لاعباً في فرق الناشئين، وصولاً إلى الفريق الأول والمنتخب الوطني حتى اعتزاله عام 1994 وتوجهه للتدريب، مشيراً إلى أن كرة القدم منحته كل ما يتمناه الرياضي في حياته، سواء أكان لاعباً أو في كل المجالات، ما يشعره بالسعادة الكبيرة، كونه كان لاعباً وتحوّل إلى مدرب، وكذلك عمل إدارياً وإعلامياً ومحللاً رياضياً، ما يمنحه لقب «الرياضي الشامل».

وقال سالم ربيع لـ«الإمارات اليوم»: «أعتزّ بأنني لعبت مع كوكبة من اللاعبين النجوم الذين قدموا عطاءً كبيراً للكرة الإماراتية، كذلك تدريب نخبة من اللاعبين الذين تميزوا في الأندية والمنتخبات، وذلك يُعدّ من المحطات المفرحة في مسيرتي الرياضية، ويُعدّ أيضاً إنجازاً مهماً لا يقل عن وجودي لاعباً في صفوف المنتخب الوطني، والمشاركة في كأس العالم (إيطاليا 1990)».

وأضاف: «كرة القدم منحتني كل شيء تمنيته في حياتي الرياضية، وأهمها اللعب في صفوف المنتخب الوطني لاعباً، وفي وقت لاحق مدرباً بعدما قدت اثنين من أفضل أندية دوري المحترفين، هما: النصر والوصل، كما درّبت في دوري الدرجة الأولى والمراحل السنية، ومن ثم العمل في المجال الإداري، وأيضاً في الجانب الإعلامي».

وأكمل: «كرة القدم علمتني قوة التحمّل والصبر في مختلف الجوانب الرياضية وغيرها، والشغف في مجالات عملي في أصعب الظروف، والرياضة تُعدّ أسهل طريق للوصول إلى قلوب الناس، خصوصاً إذا كان الرياضي له عطاء مؤثر».

وكشف ربيع أنه يتذكر هدفه في مرمى العين في كأس رئيس الدولة 1984-1985، بأنه من أجمل الأهداف في حياته.

وعن عمله في التحليل الرياضي، قال: «إنه شارك في برامج رياضية في إذاعة دبي، ولفترة محدودة في قناة أبوظبي الرياضية، بينما هو مستمر مع قناة دبي الرياضية في الوقت الحاضر»، واصفاً التحليل الرياضي للمباريات بأنه أمانة ومسؤولية تتطلب من المحلل الصدقية والواقعية، تزامناً مع القدرة على الإقناع.

وختم: «عملت مدرباً رياضياً ومشرفاً فنياً وعضواً للجنة الفنية، وعضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي النصر، ومساعد المدير الرياضي، ومدير الأكاديمية بالنادي، وأعتقد أنني حققت كل ما أتمناه في الرياضة».

سالم ربيع:

• تحليل المباريات أمانة ومسؤولية تتطلب الصدقية والواقعية، والقدرة على الإقناع.

• كرة القدم علمتني قوة التحمّل والصبر والشغف بمجالات عملي في أصعب الظروف.

• الرياضة أسهل طريق إلى قلوب الناس، خصوصاً إذا كان الرياضي له عطاء مؤثر.