منتخب الكرة الشاطئية يستعد لمواجهة مصر في المونديال

أدى المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، أمس الأحد، مرانه الأول بمقر اتحاد الكرة في دبي، استعداداً لمباراته الافتتاحية أمام المنتخب المصري الخميس المقبل على الملعب الرملي في حي دبي للتصميم، ضمن المجموعة الأولى, التي تضم كذلك منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا.

وكان الجهاز الفني والإدارى للمنتخب قد جهّز جميع اللاعبين خلال معسكر الإعداد الأخير الذي أقيم في دبي، واختار في ختامه 12 لاعباً في القائمة الرسمية للمونديال، والتي ضمت: محمد الجسمي، حميد جمال، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، علي محمدي، راشد عيد، كمال علي، عبدالله عباس، هيثم الكعبي، وليد محمدي، أحمد ملاحي.

من جهة أخرى، تُقام في الثانية عشر من ظهر غد الثلاثاء مباراة بين منتخبي الإمارات وسيشل لتجريب الملعب الرملي الجديد في حي دبي للتصميم، الذي أنشئ خصيصاً لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024"، وسيمثل المنتخب الإماراتي في هذه المباراة مجموعة من اللاعبين غير الموجودين في قائمة المونديال، والذين سبق لهم المشاركة في التجمعات السابقة.