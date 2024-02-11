تأجيل مباريات دوري أدنوك للمحترفين

قررت رابطة دوري المحترفين في ساعة متأخرة من مساء الأحد تأجيل مباريات اليوم الأول من الجولة 13 الموافق الإثنين 12 فبراير بسبب الطقس المتوقع على الدولة، دون الإشارة إلى الموعد المتوقع لإقامة المباريات المؤجلة.

كما كشفت اللجنة عن إقامة مباريات اليوم الثاني من الجولة المكررة الثلاثاء في موعدها دون تأجيل، وبذلك يكون قد تم تأجيل مباريات، حتا وشباب الأهلي، الإمارات والبطائح، عجمان وبني ياس.

بينما ستقام مباريات الثلاثاء في موعدها وهي الوحدة مع الشارقة، اتحاد كلباء مع خورفكان، والوصل مع النصر.

ونشرت رابطة دوري أدنوك للمحترفين تغريده في حسابها الرسمي بموقع "إكس" جاء فيها: "بناء على توصيات الجهات المختصة ونظرًا للأحوال الجوية.. تأجيل مباريات يوم الاثنين من الجولة 13 بدوري أدنوك للمحترفين، على أن يتم تحديد موعدها لاحقاً".