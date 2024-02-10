فيفياني: فترة التوقف خدمت حتا.. وجاهزون للتحدي

وصف مدرب حتا، الإيطالي فابيو فيفياني، فترة توقف الدوري الأخيرة بـ"المثالية"، معتبراً أنها كانت بمثابة فرصة جيدة للفريق للتطور واكتساب الخبرات لدى اللاعبين من خلال المباريات الودية التحضرية التي خاضها "الإعصار" خلال تلك الفترة.

وأضاف فيفياني في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة شباب الأهلي: "خضنا مجموعة من المباريات الودية لعل أبرزها على الإطلاق ضد فريق الأهلي المصري، فريقنا قدم مستويات لافتة، وأنا مرتاح للطريقة التي لعبوا بها في المباريات الودية".

وأكمل: "يمكن القول بأن فريق حتا أصبح جاهزاً للتحديات التي تنتظره في الدور الثاني من المسابقة، ومن قبلها مباراتنا ضد شباب الأهلي والتي لن أتكلم عنها كثيراً لان المنافس معروف قدره وقيمته الفنية، ما يهمني التأكيد عليه أن فترة التوقف زادت من تلاحم اللاعبين وايمانهم بالتحتيات التي تنظرهم، أصبحت على ثقة من أن الفريق قادر على قلب المعطيات وتغير وضعيته في جدول المسابقة".

وأكمل: "الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي مع مهاجم منتخب أفريقيا الوسطى، سيزار مانزوكي، والمهاجم النيجيري شيزوم إغبوشولام، قد حققتا إضافة كبيرة للفريق، ومنحته قوة هائلة لدينا ثقة هائلة في قدراتهما على صناعة الفارق".