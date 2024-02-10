خسارة منتخب الشاطئية من بيلاروسيا

اختتم منتخب كرة القدم الشاطئية تحضيراته الأخيرة لمونديال الشاطئية «الإمارات 2024»، بالخسارة الودية أمام بيلاروسيا 4-5 في الأشواط الإضافية، أول من أمس.

وكان «أبيض الشاطئية» قد لعب ثلاث مباريات ودية سابقة، الأولى والثانية أمام المنتخب الروسي، بينما التقى في الودية الثالثة المنتخب المكسيكي.

من جهته، أكد مشرف المنتخب بدر حارب، اكتمال عملية إعداد أبيض الشاطئية لهذا المونديال العالمي، وقال في تصريحات صحافية: «أداء المنتخب يشهد تطوراً بدنياً وفنياً»، مُشيداً بجدية والتزام اللاعبين التي أسهمت في تحقيق جميع أهداف برنامج الجهاز الفني للمنتخب.