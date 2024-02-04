«دولية الإمارات للبولو» تصل محطتها الختامية

تختتم اليوم على ملاعب نادي غنتوت بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو في نسختها الـ23. ويتنافس فريقا أبوظبي وغنتوت على اللقب في إعادة لمشهد النسخة الماضية الذي شهد فوز غنتوت بفارق نصف هدف. وجاء تأهل فريق أبوظبي إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على فريق بن دري، فيما بلغ فريق غنتوت النهائي على حساب فريق لامار.

وتشهد المباراة النهائية للبطولة إقامة فعاليات متنوعة ضمن البرنامج الذي أعلنته اللجنة العليا المنظمة. ويقام على هامش فعاليات اليوم الختامي نهائي بطولة غنتوت لتجهيزات الفروسية بين فريقي «إي إم» و«بهنسالي بولو»، تعقبها المباراة النهائية، ثم تقام بعد ذلك مراسم التتويج، وتسليم الجوائز للفائزين، وتكريم المشاركين.