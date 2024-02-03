الأوروغوياني برولي مدرباً لـ «الأولمبي»

تعاقد اتحاد الإمارات لكرة القدم مع المدرب مارسيلو برولي، من أوروغواي لتدريب المنتخب الأولمبي للفترة المقبلة. ووجه الاتحاد شكره للمدرب الإسباني دينيس سيلفا على الفترة التي قضاها مع المنتخب.

وتنتظر «الأولمبي» مشاركة مهمة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في قطر من 15 أبريل إلى 3 مايو المقبلين. وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة للمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل، في حين يلعب صاحب المركز الرابع مع أحد منتخبات إفريقيا في الملحق العالمي المؤهل كذلك للأولمبياد.

ويملك برولي (45 عاماً) سيرة ذاتية مميزة، حيث بدأ مسيرته التدريبية كمساعد مدرب لفريقي بروجريسو ودانوبيو في أوروغواي، وتولى مهمة تدريب منتخب أوروغواي للشباب، وكان أبرز إنجازاته التتويج بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، والتي أقيمت في الأرجنتين.