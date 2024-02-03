منتخب الأثقال يدشّن «الآسيوية» اليوم

يدشن المنتخب، اليوم، مشاركته في بطولة آسيا لرفع الأثقال التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند حتى 10 الجاري، وتعد إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتبدأ مشاركة المنتخب اليوم من اللاعبة زهرة الهاشمي، في منافسات وزن 49 كغم، فيما يشارك منذر الجسمي في وزن 67 كغم الإثنين المقبل، وفي اليوم التالي الثلاثاء فاطمة ناروئي بوزن 64 كغم، ثم زميلتها مي المدني بوزن 71 كغم الأربعاء المقبل، وعيسى البلوشي في وزن 89 كغم الخميس المقبل. ويشارك عزالدين الغفير في وزن 109 كغم، ومؤيد النجار فوق وزن 109 كغم في اليوم الختامي للبطولة السبت المقبل.

وقالت شيخة الكعبي، عضو اللجنة النسائية في اتحاد رفع الأثقال، في تصريح صحافي: «المشاركة في البطولة القارية مهمة جداً، وأهدافنا واضحة، وهي رفع المستوى التنافسي للاعبي المنتخب ولاعباته، وتحقيق أرقام جديدة، ونتطلع لانطلاقة جيدة في الأوزان الخفيفة عبر زهرة الهاشمي، وندرك جيداً قوة التنافس بوجود نخبة الرباعين الآسيويين، لكن ثقتنا كبيرة بالمنتخب وعناصره».

من جانبها، قالت اللاعبة زهرة الهاشمي، إنها في أفضل درجات الاستعداد البدني والنفسي للمشاركة في منافسات البطولة، بعد مرحلة الإعداد السابقة، مشيدة بجهود اتحاد رفع الأثقال في تقديم جميع أشكال الدعم لهم، ومنحهم فرصة المشاركة في البطولات الدولية.