«تحدي سبينس للدراجات» ينطلق وينتهي في «إكسبو»

أعلن مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة للنسخة 14 من سباق «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية، عن المسارات والقمصان الرسمية وتفاصيل الحدث الذي يندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وضمن فعاليات «جران فوندو» العالمية للدراجات الهوائية، ويقام في دبي 25 فبراير المقبل، ويعد أهم بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية التي تقام في أغسطس المقبل بمدينة ألبورغ في الدنمارك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه كل من: مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، علي عمر، ومدير عام التسويق لمجموعة سبينس، وارويك جيرد، ورئيس سباق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، ستيوارت هويسون.

وتم خلال المؤتمر الكشف عن أبرز القمصان التي يرتديها أبرز الدراجين المشاركين في السباق، كما تم استعراض مسار السباق الذي يمتد لمسافة 94.1 كيلومتراً بداية من إكسبو دبي ويمر خلاله الدراجون بأبرز وأشهر المعالم السياحية بدبي، من بينها: أبراج بحيرات جميرا، جميرا غولف إستيت، القرية العالمية، وينتهي السباق في مكان الانطلاق ذاته بمدينة إكسبو.

وقال علي عمر: «فخورون بتنظيم النسخة 14 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، حيث يواصل هذا الحدث الدولي تحقيق النمو في أعداد المشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من 3800 مشارك من مختلف دول العالم، ومازال التسجيل مستمراً لاستقطاب المزيد من المتسابقين. لقد أصبح هذا السباق حدثاً استثنائياً يتطلع إليه محبو رياضة الدراجات الهوائية بكل حماس، سواء من المقيمين داخل الدولة أو من خارجها».

وأضاف: «المشاركة الكبيرة تؤكد مكانة الحدث ونجاحه في تحقيق أهدافه ومحافظته على مكانته منذ النسخة الأولى، كأحد أهم سباقات جران فوندو العالمية التي تقام في 22 مدينة حول العالم من أبرزها دبي، ويتأهل 25% من المشاركين من 11 فئة عمرية إلى بطولة العالم التي ستقام في ألبورغ بالدنمارك أغسطس المقبل، ويجمع المتأهلين من 30 بطولة عالمية من مختلف قارات العالم، أهمها تحدي سبينس دبي 92».

من جانبه قال وارويك جيرد: «ستكون هناك فئات عمرية مختلفة جديدة هذا العام، حيث يتنافس المتسابقون من فئة النخبة على مسافة 94.1 كيلومتراً، ليتمكن الدراجون من جميع المستويات من اختبار مهاراتهم وقدراتهم على التحمل، وهم يعبرون مسارات السباق عبر مناطق دبي الخلابة، لكن هناك فئات لا تستطيع إكمال السباق كاملاً، لذلك خصصنا لهم فئة لمسافة 25 كيلومتراً، وهي فئة (آوت رايد) للهواة الشهيرة، كما تم تخصيص سباق للفئة العمرية من عمر سنتين لمسافة كيلومتر واحد، حيث يقود الأطفال برفقة عوائلهم».

من جانبه، التقى مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، المنظمين، وثمّن جهودهم في تنظيم هذا الحدث الرائد، وأكد حرص المجلس على استمرارية تنظيم ونمو هذا الحدث المهم.

• 94 كيلومتراً مسافة سباق «تحدي سبينس» للدراجات الهوائية.

• 25 فبراير موعد انطلاق النسخة 14 من السباق.