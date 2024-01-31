الشحي: دوري «الأولى» بإمكانه رفد المنتخب

كشف مدرب فريق التعاون، بدر طبيب الشحي، أن أندية دوري الدرجة الأولى (الهواة) تضم في صفوفها لاعبين مهاجمين جيدين يمكنهم الانضمام للمنتخبات الوطنية، والظهور بشكل فني مميز، لكن عدم وجود بث تلفزيوني منتظم حرم المدربين من التعرف عليهم.

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم»: «إقامة دوري الدرجة الأولى بـ17 فريقاً طوّرت فرق البطولة بشكل كبير ووفرت عناصر مهمة كان يفتقدها دوري (الهواة) سابقاً، منها العدد الكافي للمباريات الذي أدى إلى ارتفاع المستويين الفني والبدني للفرق، وأسهم في اكتشاف لاعبين مواطنين موهوبين، وقاد إلى رفع عدد الحضور الجماهيري».

وأوضح: «لو تم بث مباريات دوري (الهواة) بشكل منتظم لعرف الفنيون والمسؤولون في المنتخب بأن هنالك لاعبين مميزين قادرين على الانضمام للمنتخبات الوطنية، خصوصاً في مراكز خط الهجوم، لكنهم غير معروفين لغياب التغطية الإعلامية الكافية».